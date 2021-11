Audi R8 (2018) facelift friday

De R8 van de tweede generatie werd in 2015 gelanceerd en oogt eigenlijk als een strakgetrokken, gemoderniseerde variant van zijn voorganger. Als middenmotor-supercar in het gamma van een ‘mainstream’ Duitse autobouwer heeft de R8 in ieder geval nog altijd een unieke positie in autoland. Daaraan veranderde helemaal niets toen in 2018 een aangescherpte versie van deze R8 werd gepresenteerd.

Normaal gesproken wijzen we er in deze rubriek graag op dat er meer veranderde dan je op het eerste gezicht zou denken, maar dat is bij de R8 zeker niet het geval. Zelfs de koplampen, toch vrijwel altijd het haasje als er een facelift komt, mochten blijven. Het uiterlijke nieuws aan de voorkant beperkt zich daarmee tot de voorbumper, die bij deze auto vanzelfsprekend ook de grille omvat. Het is net alsof die bumper door een overdaad aan hitte iets is ingezakt. De grille is breder, platter en lager en laat aan de bovenkant enkele centimeters vrij tussen voorklep en bumper. Ook aan de binnenzijde van de koplampen lijkt de bumper het contact met de rest van de auto te zijn verloren. Uiteraard was dit de bedoeling, want nu kon Audi hier een extra roostertje plaatsen.



Ook de situatie onder de koplampen is duidelijk anders. Waar de luchtinlaten aan weerzijden hier voorheen direct op de lichtunit aansloten, is er nu een meegespoten balk aangebracht tussen het gaas en de lichtbron. Dat gaas wordt vervolgens weer verticaal doorkliefd door een soort splitter.

Ook aan de achterkant zijn de koelopeningen niet meer op het oog verbonden met de achterlichten. In plaats daarvan heeft de R8 sinds 2018 een hekwerk dat nagenoeg de hele breedte van de auto beslaat, inclusief het gebied waarop de kentekenplaat wordt gemonteerd. De bij de eerste serie vrij subtiele uitlaateindes zijn vervangen door vuistdikke, ovaalvormige units in een enorme diffuser.