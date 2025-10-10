Audi Q9 bestormt de Nürburgring

Terwijl naaste concurrenten BMW en Mercedes-Benz al een aardige tijd een SUV-alternatief bieden voor hun toplimousines, moet de Audi A8 het nog helemaal alleen doen. Wil je een grote SUV met vier ringen op de neus, dan ben je op de Q7 aangewezen en dat is de hoge broer van de Audi A6. Nu komt er echter toch echt een antwoord op de BMW X7 en Mercedes-Benz GLS aan, in de vorm van de - hoe kan het ook anders - Audi Q9. Die zien we nu opnieuw in camouflagepak voorbij razen, op een voor zo'n enorme SUV wat ongemakkelijke plek.

De Q9, die we in maart voor het laatst op de site hadden, wordt namelijk over de Nürburgring-Nordschleife gejaagd. Daar zullen we 'm na de onthulling vermoedelijk niet snel meer zien, maar het is natuurlijk een uitermate geschikte plek om te ontdekken hoe de mastodont zich houdt als alles eruit gewrongen wordt wat er in zit. Helaas voor ons is Audi niet zuiniger omgesprongen met de psychedelische wrap dan een dik halfjaar geleden. Toch zien we vanwege de hoek van de foto's nu net even wat beter hoe de achterlichten van de Q9 eruitzien.

Er zijn van voren tot achteren sterke overeenkomsten met de volgende generatie van de Q7, die echter onder meer een wat andere derde zijruit en D-stijl heeft. Ook zit bij de Q9 de kentekenplaat achterop een stuk lager en de neus oogt ook een slagje langer. De kans is hoe dan ook groot dat de Q9 technisch veel met zijn kleinere broer deelt. Geen schande voor een topklasse-SUV, want die MLB-basis wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de Bentley Bentayga. Ga er maar alvast van uit dat er op elektrificatiegebied plug-ins met dik 100 km elektrisch rijbereik aankomen. Een minstens dik 500 pk sterke SQ9 zal er vast ook zijn, als reactie op de BMW X7 M60i en Mercedes-AMG GLS.