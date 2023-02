Audi Q8 e-tron - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Shop je bij de Volkswagen Group-merken voor een ID4, Enyaq of Q4 met het 77 kWh-nettocapaciteit accupakket, dan heb je al snel te maken met prijzen in de richting van €60.000. Tel daar net even meer dan tien mille bij op en je komt zomaar in aanmerking voor de instapper van de nieuwe Audi Q8 e-tron met een 89 kWh-accupakket, 340 pk en vierwielaandrijving. Maar wat daar dan op zit?

Audi Q8 e-tron 50 quattro Edition, €71.385

De nieuwe elektrische Audi Q8 e-tron is de gefacelifte Audi E-tron, Audi's eerste serieproductie-EV. Een facelift inclusief naamswijziging; dat zien we niet vaak. Het is dan ook een behoorlijk uitgebreide. Het interieur van de Q8 e-tron is nauwelijks anders dan dat van de E-tron, maar aan de buitenkant zijn de verschillen duidelijk en onderhuids veranderde er al helemaal een hoop. Daar vinden we voortaan een netto minstens 89 kWh groot accupakket, waar de instapper eerder een 65 kWh-pakket aan boord had. Daarbij springt de auto sinds de facelift ook efficiënter om met zijn energie, wat resulteert in een flink groter rijbereik.

De Audi Q8 e-tron '50 quattro', zoals de goedkoopste aandrijflijn heet, maakt gebruik van twee elektromotoren die alle vier de wielen aandrijven, samen tot 340 pk leveren en de Audi in 6 seconden naar de 100 km/h kunnen laten accelereren. Het rijbereik van de instap-uitvoering is 480 km (WLTP), snelladen kan met tot 170 kW, 3-fasen (thuis) laden met tot 22 kW. Met het ruim €10.000 duurdere en grotere accupakket kom je 100 km verder en heb je 68 pk extra.

Gespoten contrasterende delen voor de instapper

Een instap-Q8 e-tron herken je aan het ontbreken van aluminiumlook dakrails en 19-inch wielen, want de overige uitvoeringen (de Advanced edition en de S edition) hebben die rails altijd én minstens 20-inch. Wel behoren grotere wielen ook op de Edition tot de opties. De S edition krijgt ander bumperwerk, de Advanced edition ziet er qua vorm hetzelfde uit als de instapper. Opvallend: de goedkoopste draagt best wat delen - bijvoorbeeld rond de grille en wielkasten, de dorpels en de achterbumper - gespoten in een donkere contrastkleur, waar een stapje hoger die delen in carrosseriekleur heeft. Dat oogt niet per se hoogwaardiger, maar maakt wel een groot verschil voor de looks.

De kleur van de koets zelf zegt overigens niet per se iets over de minimale vanafprijs, want Audi biedt keuze uit zeven verschillende (metallic) lakken-zonder-meerprijs. Ook de verlichting geeft niks prijs: volledige ledverlichting rondom met dynamische knipperlichten vóór en achter zit er altijd op.

Binnenin krijgt de Q8 e-tron hoe dan ook drie schermen mee, want een digitaal instrumentarium en twee schermen op de middenconsole zijn standaard. Die bedien je terwijl je zit op een in zwart stof gehulde en vrij simpel ogende stoel - een handmatig verstelbare en niet-verwarmbare bovendien. Toch: de Audi heeft wel altijd klimaatcontrole - te bedienen vanaf het onderste scherm - en een voorverwarmingsfunctie voor op koude dagen. Het bovenste scherm van de twee in het midden biedt toegang tot navigatie en draadloos Apple Carplay en Android Auto. De auto heeft tien speakers waaronder een subwoofer en een draadloze telefoonlader is ook aanwezig. Qua infotainment is het in de instapper dus zeker niet behelpen - ook omdat het te bedienen is vanaf het stuur en het zaken kan weergeven in het instrumentarium voor de neus van de bestuurder.

Voor zaken als een elektrisch bedienbare achterklep, in delen neerklapbare achterbank, verwarmbare zijspiegels en parkeersensoren vóór en achter hoeft ook niet bijbetaald te worden. De Audi Q8 e-tron staat altijd op adaptieve luchtvering en kent een klein rijtje standaard-assistentiesystemen, waarop we onder andere niet-adaptieve cruise-control, een noodremsysteem en lane departure warning terugvinden.

Hoeveel kost een beetje meer?

Resumé: voor €71.385 zit je er hoogstwaarschijnlijk vorstelijk bij, ook in een Q8-zonder-opties. Dat is te danken aan het feit dat we hier te maken hebben met een auto die duidelijk in een hoger segment opereert dan bijvoorbeeld de genoemde ID4. Het dashboard met zijn drie scheren steekt hoogwaardiger in elkaar en qua geluidsisolatie en verfijning staat alles ook net even op een hoger plan. Een auto-met-verbrandingsmotor in dit segment heeft al snel last van een hoog bpm-tarief. Dat blijft de Q8 e-tron bespaard, waardoor de prijsstelling nog enigszins te behappen is.

Toch: er zijn een aantal zaken die we voor dit geld missen. Neem adaptieve cruise-control met een file-assistent, stoelverwarming (wel zo fijn in een EV), lederen bekleding en überhaupt iets hoogwaardiger ogende stoelen. Die zaken - en best heel wat meer - zijn allemaal wel aanwezig bij het tweede uitrustingsniveau: de Advanced edition (foto 8). Die kost met €77.785 precies €6.200 meer.

Niet mals, maar het relatieve verschil is te overzien. De Audi Q8 e-tron is sinds de facelift ook met het 'basis-accupakket' al een behoorlijk inzetbare en ruime elektrische auto, waarvoor je ook geen concessies hoeft te doen op het gebied van laadsnelheid. Als Advanced edition heeft-ie ook de uitrusting die bij een dergelijke auto past, samen met de - volgens ondergetekende - beter ogende meegespoten exterieurdelen en 20-inch wielen. De meerprijs vergt een langere spaaractie, maar lijkt wel waar voor zijn geld te bieden ten opzichte van de instapper. Ben je het daar niet mee eens, dan is je geld misschien toch beter besteed bij een Skoda- of Volkswagen-dealer. Daar vind je de genoemde extra's ook bij flink lagere totaalprijzen.