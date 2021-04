Audi Q6 E-tron nu al te zien

De beursvloer van Shanghai was het podium waarop Audi onder meer de A6 e-tron Concept toonde, een concrete vooruitblik op een elektrische Sportback die op het nieuwe modulaire PPE-platform komt te staan. Er is meer E-tron-nieuws. Audi heeft namelijk ook een nog naamloze ingepakte elektrische SUV meegebracht.

De A6 E-tron Concept, die momenteel tijdens de Shanghai Motor Show de nodige aandacht naar zich toetrekt, dient als vooruitblik op een nieuw elektrisch model dat het op termijn naast de A6 gaat voeren. De A6 E-tron Concept had ook een tweede functie, de concept-car introduceerde namelijk het nieuwe PPE-platform. Premium Platform Electric (PPE) is de naam van het nieuwe modulaire platform dat je in feite moet zien als een geavanceerder broertje van het MEB-platform voor hoger in de markt geplaatste modellen. De A6 E-tron is niet de eerste auto van Audi die op het samen met Porsche ontwikkelde PPE-platform komt te staan. Die eer is namelijk aan de reeds aangekondigde Q6 E-tron die eind volgend jaar wordt gelanceerd. Het lijkt erop dat Audi die auto alvast in ingepakte vorm laat zien.

Op deze set foto's is een met E-tron-stickerwerk beplakte nieuwe SUV van Audi te zien. Het kan haast niet anders dan dat dit een concrete vooruitblik is op de Q6 e-tron, de nieuwe elektrische SUV op het reeds genoemde PPE-platform. De specificaties van de A6 e-tron Concept zijn ongetwijfeld tot op zekere hoogte ook van toepassing op de Q6 e-tron. Zo kan de Q6 e-tron straks net als de toekomstige A6 dankzij zijn nieuwe platformtechniek overweg met 800-volt-laadstructuren, dat laadvermogens tot 270 kW mogelijk maakt. De A6 e-tron Concept heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 476 pk en 800 Nm koppel. Z'n 100 kWh-accu is goed voor een actieradius van tot 700 kilometer. Reken ook voor de Q6 e-tron op de komst van een dergelijke aandrijflijn, al ligt het ook in de lijn der verwachting dat de elektrische SUV beschikbaar komt in mildere smaken.

De Audi Q6 e-tron wordt eind volgend jaar gepresenteerd en komt waarschijnlijk begin 2023 op de markt. Ongetwijfeld geeft Audi later dit jaar mee vrij over de Q6 e-tron.