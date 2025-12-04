Audi schaaft de Q6 e-tron een klein beetje bij. Dat wil zeggen: er is een modeljaarupdate die onder meer vernieuwd MMI-infotainmentsysteem en een vernieuwd stuurwiel met fysieke knoppen naar het model brengen. Ook is de uitrusting verbeterd, want nu zijn bijvoorbeeld zaken als Matrix ledkoplampen, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, omgevingscamera's en de Adaptieve rij-assistent Plus altijd aanwezig. Dat terwijl de vanafprijs omlaag gaat naar €61.990. Eerder begonnen de prijzen bij net geen 66 mille, dus dat scheelt toch mooi weer.

Audi zegt verder het regeneratief remmen in de Q6 e-tron aangepakt te hebben. Daarmee kan de auto nu afremmen tot stilstand. Ook is het nu mogelijk om de snelheid automatisch aan te laten passen aan wat er op de verkeersborden staat. Je kunt verder park assist nu vijf verschillende tot 200 m lange parkeermanoeuvres aanleren op privéterrein. Er is meer goed nieuws en dat heeft betrekking op de Audi Q6 e-tron quattro. Die is voortaan een klap sterker. Waar die het eerst 'moest doen' met 388 pk vermogen, is dat na de modeljaarupdate 428 pk.

Zoals gezegd beginnen de prijzen bij €61.990 en dan heb je de Audi Q6 e-tron edition, met 252 pk en 83 kWh grote accu. Als Sportback kost die €63.990, de Sportback is over de hele linie twee mille duurder dan de reguliere Q6 e-tron. De 306 pk sterke aandrijflijn met 100 kWh-accu is er vanaf €66.990. De 428 pk sterke quattro kost minstens €71.990 en de SQ6 e-tron is er vanaf €92.990.