Audi Q6 e-tron: elektrische Macan-broer toont interieur

De Audi Q6 e-tron zou aanvankelijk eind vorig jaar gepresenteerd worden, maar ook in wat alweer de negende maand van 2023 is kunnen we je de Audi Q6 e-tron nog altijd niet in z'n geheel laten zien. Wél opent Audi de portieren van zijn elektrische alternatief voor de Q5 en gunt de toeschouwer een blik op het interieur van zijn nieuwe én belangrijke model.

De Audi Q6 e-tron wordt de allereerste Audi - en waarschijnlijk ook binnen de Volkswagen Groep het eerste model - dat op het samen door Audi en Porsche ontwikkelde Premium Platform Electric (PPE) staat. Die PPE-basis komt ook onder de elektrische Macan én onder nog op de markt te moeten verschijnen modellen zoals de Audi A6 e-tron. De modulaire EV-basis komt dus onder in ieder geval een handjevol hoog-in-de-boom-modellen te zitten en daarmee kun je het in zekere zin zien als het grotere premiumalternatief voor de MEB-basis. De Audi Q6 e-tron had eind 2022 al gepresenteerd moeten worden, maar dat is duidelijk niet gelukt. Ook in september krijgen we de definitieve productieversie nog niet in zijn geheel te zien, al toont Audi nu wel het interieur van de SUV.

Dat interieur is al best interessant. Zo heeft de Audi Q6 e-tron achter het stuur een enorm gebogen display dat tot ver voorbij het midden van het dashboard loopt. Dat kennen we tot op heden van nog geen enkel model van Audi. Zo zijn het infotainmentscherm en het instrumentarium in auto's als de Q4 e-tron, Q8 e-tron en e-tron GT duidelijk van elkaar gescheiden. Opvallend is ook de vorm van het paneel, dat is namelijk geïnspireerd op de Audi's kenmerkende Single Frame-grille. Overigens is niet het hele gebogen paneel één scherm. Het is gevuld met een 11,9 inch instrumentarium en een 14,5 inch touchscreen dat als infotainmentscherm fungeert. En de bijrijder dan? Die wordt niet vergeten. Althans, als je bijbetaalt. Optioneel komt de Q6 e-tron namelijk beschikbaar met een 10,9 inch groot scherm voor de bijrijder. Daar kunnen ook films op gekeken worden. Meer nieuws? Zeker. Zo introduceert Audi in de Q6 e-tron een heel nieuw besturingssysteem voor de displays dat op Android Automotive draait. Een augmented reality-infotainmentscherm komt optioneel beschikbaar en Audi geeft de Q6 e-tron onder meer een digitale zelflerende assistent waar je tegen kunt praten.

Verder zien we vanuit de deurpanelen tot richting de voorruit lopende sfeerverlichting en de mogelijkheid om het dashboard af te werken met hout. Fysieke knoppen worden niet volledig uitgebannen. Zo zien we onder meer een fysieke draai- en druktoets om het audiovolume mee te regelen, maar heel veel blijven er niet over. Onder het infotainmentscherm loopt overigens een strip met daarin aanraakgevoelige snelkoppelingen en touchknoppen om onder meer de klimaatregeling mee te bedienen. In het portier aan de bestuurderskant zit wat Audi zijn 'Black Panel' noemt. Dat is een aanraakgevoelig paneel waarmee je zaken als de zijspiegel- en stoelverstelling kunt bedienen. En wat vinden we onder het kopje 'duurzame materialen'? Audi spreekt over de toepassing van gerecycled polyester en noemt onder meer vloermatten waarin onder meer visnetten, tapijt en restproducten zijn verwerkt.

Liters

Audi geeft voor het eerst ook vrij hoeveel je in de auto kwijt kunt. De bagageruimte bedraagt 529 liter. Met neergeklapte achterbank neemt de bagageruimte toe tot 1.529 liter. Ook in de zogenoemde frunk onder de voorklep kun je nog het een en ander kwijt. De bagageruimte daar is namelijk 64 liter groot.

Overigens moet je de Audi Q6 e-tron niet verwarren met de Q6 geheten SUV die Audi in China verkoopt. Die auto's verschillen enorm van elkaar. Zo is de Audi Q6 e-tron eigenlijk Audi's versie van de Volkswagen Atlas/Teramont. Inderdaad: een lel van een SUV, maar in tegenstelling tot de hoger gepositioneerde Touareg wel een op het MQB-platform.