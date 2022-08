Audi Q4 E-tron (Sportback) tot 10 procent duurder

De Audi Q4 E-tron en zijn Sportback-broertje worden over gehele linie enkele duizenden euro's duurder. De vanafprijs van de elektrische Audi Q4 E-tron ligt met €51.865 zo'n €2.500 hoger dan voorheen. Voor dat bedrag rijd je de Q4 35 E-tron met 170 pk sterke elektromotor en 52 kWh accu, uitgevoerd als instapuitvoering Edition. De 35 E-tron is de enige versie van de Q4 met de 52 kWh accu. De 204 pk sterke 40 E-tron en de achtereenvolgens 265 pk en 299 pk krachtige 45 E-tron Quattro en 50 E-tron Quattro hebben altijd de 77 kWh accu. De Audi Q4 E-tron kost als Edition voortaan €59.175. Dat is €5.000 meer dan voorheen. Voor de Q4 45 E-tron Quattro (Edition) tik je vanaf nu €61.175 af, zo'n €1.800 meer dan eerder. Topversie 50 E-tron Quattro is beschikbaar vanaf uitvoeringsniveau Advanced Edition en kost een vanafprijs van €70.775 en is daarmee ruim 4,5 mille in prijs gestegen.

Audi Q4 Sportback E-tron

De elektrische Audi Q4 E-tron is er ook met een sterker aflopende daklijn. Die versie heet Q4 Sportback E-tron en ook die elektrische SUV wordt duurder. Voor de 170 pk sterke 35 E-tron met 52 kWh accu ben je nu minimaal €53.915 kwijt en voor de 40 E-tron met 204 pk en 77 kWh accu moet je vanaf nu €61.225 meebrengen naar de Audi-dealer. De 40 E-tron is als basisversie Edition dus ook €5.000 duurder geworden. Ook de Q4 Sportback E-tron is er natuurlijk als topversie 50 E-tron Quattro met 299 pk en 77 kWh accu. Die variant heeft nu een vanafprijs van €72.825. Ook bij de Q4 Sportback E-tron is de 50 E-tron Quattro te krijgen vanaf uitvoeringsniveau Advanced Edition.

De Q4 Sportback E-tron was er tot op heden alleen als 35 E-tron, 40 E-tron en als 50 E-tron Quattro. Aan die reeks voegt Audi nu de 265 pk sterke 45 E-tron Quattro met 77 kWh accu aan toe. De niet-Sportbackversie had deze aandrijflijn al. De vanafprijs van de Q4 Sportback 45 E-tron Quattro bedraagt als Edition €63.225.

Prijzen Audi Q4 E-tron

Motorversie Vermogen Accu Uitvoering Vanafprijs Q4 35 E-tron 170 pk 52 kWh Edition € 51.865 Q4 35 E-tron 170 pk 52 kWh Advanced Edition € 56.715 Q4 35 E-tron 170 pk 52 kWh S Edition € 62.015 Q4 40 E-tron 204 pk 77 kWh Edition € 59.174 Q4 40 E-tron 204 pk 77 kWh Advanced Edition € 64.025 Q4 40 E-tron 204 pk 77 kWh S Edition € 69.325 Q4 45 E-tron Quattro 265 pk 77 kWh Edition € 61.175 Q4 45 E-tron Quattro 265 pk 77 kWh Advanced Edition € 66.025 Q4 45 E-tron Quattro 265 pk 77 kWh S Edition € 71.325 Q4 50 E-tron Quattro 299 pk 77 kWh Advanced Edition € 70.775 Q4 50 E-tron Quattro 299 pk 77 kWh S Edition € 76.075

Prijzen Audi Q4 Sportback E-tron