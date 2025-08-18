Audi Q4 e-tron facelift: nu met maximale ruimte

Er zit een stijgende lijn in onze verhalen over de gefacelifte Audi Q4 e-tron. Eerder konden we je namelijk de ‘aflopende’ Sportback al laten zien en nu is het tijd voor de reguliere Q4.

De Audi Q4 e-tron is de Audi die je vanmorgen weer meermaals zag rijden op de snelweg. Het relatief populaire model komt uit 2021 en rust als enige elektrische Audi op het MEB-platform van de Volkswagen Group, wat de Q4 tot het Audi-equivalent van onder meer de Skoda Enyaq maakt. Waar die Skoda in navolging van de ‘afgeknotte’ Elroq een zeer uitgebreide facelift kreeg, hoeven we bij Audi ingekorte versies noch rigoureuze stijlwijzigingen te verwachten. Toch werkt ook Audi aan een optische upgrade, al heeft die hier niet zoveel om het lijf. Dat durven we al te beweren op basis van de spionagebeelden, die laten zien dat de basisvorm van de koplampen ongewijzigd wordt overgenomen van het oorspronkelijke model.

Ook aan de achterzijde menen we min of meer ongewijzigde lichtunits te zien. Het nieuws zal dus vermoedelijk vooral van bumpers, lichtsignaturen, wielen en kleuren komen, dus dat valt wel mee. Zelfs in technisch opzicht verwachten we geen al te grote ingrepen, want de Q4 is op dat vlak al eens stevig gemoderniseerd.

Na de Sportback, die het voor elkaar krijgt om mensen te verleiden tot het uitgeven van meer geld voor een Prius 2-achtige daklijn, hebben we nu de reguliere Q4 voor ons. Als vanouds de versie met de meeste ruimte dus, en een wat traditionelere SUV-koets met beter zicht naar achteren. De keuze is ook straks weer reuze.