Audi prijst TT RS

De nieuwe TT RS verlaat na een investering van € 94.630 de showroom. Daarvoor heb je een kleine ton geïnvesteerd in de TT als dichte Coupé. Voor de Roadster RS vraagt Audi minimaal € 97.630. Vorig jaar maakten we kennis met de bijgewerkte Audi TT. Naast enige aanpassingen aan het koetswerk, ging het grootste nieuws toen schuil onder de kap. Bij de presentatie van de topversie, de nieuwe TT RS, was het grootste nieuws juist niét onder de kap te vinden. Het blok in de nieuwe TT RS is namelijk identiek aan die van de huidige generatie. De viercilinder levert daarom wederom 400 pk en 480 Nm koppel. Een sprint in de Coupé naar de 100 neemt 3,7 seconden in beslag en optioneel is een topsnelheid van 280 km/h mogelijk.

Naast een standaard sportonderstel kan elke RS-rijder op 19-inch lichtmetaal, automatisch S-tronic transmissie en met leer en Alcantara beklede S sportstoelen rekenen. De nieuwe TT RS Coupé en Roadster zijn inmiddels te bestellen. De eerste exemplaren worden in maart geleverd.