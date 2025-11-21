AUDI presenteert z’n eerste SUV ooit

Voor wie het gemist heeft: naast Audi kennen we tegenwoordig ook AUDI, met hoofdletters dus. Dat is een submerk voor de Chinese markt met dezelfde naam en dezelfde slogan – ‘Vorsprung durch Technik – maar zonder de Audi-ringen. AUDI is een joint-venture tussen Audi en SAIC en heeft tot nu toe alleen de E5 Sportback in het gamma. Dat is een soort kruising tussen en hatchback en een stationwagen, uiteraard elektrisch. Leuk, maar zonder SUV kom je zelfs als AUDI nergens. Daarom presenteert het verse merk op Auto Guangzhou in China de AUDI E SUV Concept, een concept-voorbode van een eerste SUV. De SUV Concept oogt al behoorlijk productierijp en we gaan er dus ook blind vanuit dat de productieversie er niet alleen komt, maar ook zeer sterk op deze auto zal lijken. We zien de neus van de E5, een carrosserievorm die wel wat wegheeft van de Audi Q6 e-tron en een lidar-achtige sensor op het dak.

De AUDI E SUV Concept is trouwens wel groter dan zo’n Q6. Met een lengte van 5,06 meter is hij zelfs bijna net zo lang als een Q7, en daarmee in theorie een mooi alternatief voor een Volvo EX90. De SUV is bovendien 2,05 meter breed en 1,79 meter hoog, en heeft met 3,06 meter ook een hele forse wielbasis. AUDI rept over twee elektromotoren, vierwielaandrijving, een vermogen van 680 pk, 0-100 in ongeveer vijf tellen en 800V-boordspanning, al is dat bij zo’n concept-car natuurlijk vooral theoretisch.

Naast AUDI bestaat het meer traditionele Audi natuurlijk ook gewoon in China. Dat presenteert in samenwerking met een andere partner – FAW – de volledig elektrische A6L e-tron. Dat is een langere versie van de bekende, elektrische A6. Het is bovendien een sedan en dat maakt hem extra interessant, maar voor de trouwe bezoeker van AutoWeek.nl is deze elektrische limousine geen nieuws.