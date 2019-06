Audi presenteert SQ8 TDI

Tot op heden leverde Audi de Q8 alleen als 55 TFSI, als 45 TDI én als 50 TDI. De sportiever ingestelde broer van de Q7 maakt nu voor het eerst kennis met een S-versie. Inderdaad, geheel volgens verwachting een sportieve Q8-smaak met een dieselmotor onder de kap. De S4, S5, S5 én S7 kregen eerder dit jaar ook al een zelfontbrander als krachtcentrale.

De krachtigste dieselmotor die Audi tot voor kort in de Q8 hing, was de 286 pk sterke 3.0 TDI. Die motor moet nu zijn meerdere erkennen in de 435 pk sterke biturbo V8 die Audi in deze nieuwe SQ8 TDI hangt.

De dieselmotor, met mild hybrid-techniek, in de sportiefste Q8-smaak is volgens Audi het krachtigste dieselblok dat je momenteel in een productiemodel kunt krijgen. De TDI is 435 pk en 900 Nm sterk. Daarmee schiet de SUV in 4,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Schakelen gaat middels een achtraps tiptronic automaat.

De SQ8 TDI heeft adaptieve luchtvering met instelbare dempers. De rijhoogte varieert met maximaal 9 centimeter. Vanbuiten is de spierbundel te herkennen aan zijn grille met dubbele lamellen en matzilverkleurige omlijsting. Het gevaarte staat op 21-inch lichtmetaal, al zijn 22-inch grote exemplaren ook leverbaar. De SQ8 TDI wordt verder afgewerkt met veel donkere details. Sportstoelen zijn eveneens van de partij.

Eind deze zomer staat de SQ8 TDI bij de dealers.