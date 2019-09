Audi presenteert RS Q3 én RS Q3 Sportback

Van de vorige generatie Q3 leverde Audi een RS-versie die de compacte cross-over omtoverde tot een behoorlijke mafketel binnen zijn segment. Die in de basis 340 pk sterke RS Q3 werd nog eens overtroffen door een 367 pk sterke RS Q3 Performance, maar zelfs die versie moet zijn meerdere erkennen in deze hagelnieuwe RS-versie van de nu actuele Q3. De voor het eerst leverbare Q3 Sportback ontkomt overigens ook niet aan de krachtkuur.

Om maar met het voor de liefhebbers van vijfcilinders goede nieuws te beginnen: net als het vorige model is de krachtcentrale in de nieuwe RS Q3 een 2,5-liter vijfcilinder, maar dan wel het compactere en 26 kilo lichtere exemplaar met cilinderuitschakeling dat Audi ook in de RS 3 heeft gehangen. Dat betekent dat zowel de RS Q3 als de RS Q3 Sportback over een 400 pk en 480 Nm sterke 2.5 TFSI komen te beschikken. Beide versies sprinten in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee zijn ze 0,1 tel trager dan de Performance-variant van de vorige RS Q3, maar wel 0,3 seconden sneller dan de standaardversie. De topsnelheid ligt op 250 km/h maar is optioneel te verhogen tot 280 km/h. Schakelen gaat met een zeventraps S Tronic-bak die het vermogen over de voor- en achteras verdeelt.

Daarmee kent de nieuwe RS Q3 tijdelijk weinig tot geen concurrenten. Van de BMW X1 bestaat geen M- of M-Performancemodel. Van de X2 bestaat een M35i, maar die is met zijn 306 pk sterke viercilinder beduidend minder krachtig. Mercedes-Benz heeft de GLA 45 AMG nog op de prijslijst staan, maar die auto is aan het eind van zijn carrière en wacht nog op een opvolger.

Uiterlijk

Net als zijn recent onthulde RS-broers worden zowel de RS Q3 als de RS Q3 Sportback besprenkeld met de typische RS-kruidenmix. Aan de voorkant een in het zwart uitgevoerde honingraatgrille, een voorbumper vol luchtinlaten en een RS-kenmerkende - maar overigens dichte - 'brievenbus' tussen de motorkap en de grille. De wielkasten van de RS Q3’s zijn 1 centimeter breder dan die van de reguliere uitvoeringen. Bovenaan de achterzijde een zwarte dakspoiler, maar wat zich onderaan de kont afspeelt is interessanter. De vorige RS Q3 had immers één uitlaateindstuk. Deze nieuwe generatie beschikt over twee grote ovale exemplaren aan weerszijden van de kont. De RS Q3 Sportback heeft een afwijkende achterbumper die niet alleen minder laag is, maar ook nog eens over een decoratieve zwarte strook beschikt. De opvallende groene kleur op de op deze foto's leverbare RS Q3 Sportback is de Kyalami Green gedoopte introductiekleur die gewoon beschikbaar komt.

Optioneel levert Audi een sportuitlaatsysteem dat niet alleen extra bruut moet klinken, maar ook nog eens voor een kleine gewichtsbesparing zorgt. Het nieuwe RS-tweetal staat standaard op 20-inch lichtmetaal, maar 21 inch is leverbaar voor wie bereid is daar de portemonnee voor te trekken. De remmerij is standaard al van een hoger kaliber dan bij de normale Q3’s en wie het wenst kan zijn stalen schijven laten vervangen door koolstofkeramische exemplaren.

Vanbinnen beschikt de RS Q3 over RS-verplichte zaken als sportstoelen, maar de exemplaren met geïntegreerde hoofdsteunen zijn niet standaard. Wel altijd van de partij is de Virtual Cockpit, al krijg je dan niet de grootste en meest uitgebreide versie van dat digitale instrumentarium. Middels Audi Drive Select zijn de RS Q3's in diverse rijmodi in te stellen, denk hierbij aan Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual, Auto en de nieuwe RS1- en RS2-standen.

Net als de eerder dit jaar gepresenteerde RS6 Avant en RS7 Sportback kun je deze RS Q3 én de RS Q3 Sportback in het eerste kwartaal van volgend jaar bij de dealers verwachten.