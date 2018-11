Audi onthult E-tron GT Concept

Audi heeft op de beursvloer van de Los Angeles Auto Show het doek verwijderd van de E-tron GT Concept, een studiemodel dat vooruitblikt op een nieuw E-tron-model, een auto die naast de al gepresenteerde E-tron, een SUV, komt te staan. De auto lekte eerder al het web op, maar nu heeft Audi ook zelf besloten het hele informatiepakket wereldkundig te maken.

De E-tron GT Concept meet 4,96 meter in de lengte, is 1,96 meter breed en 1,38 meter hoog. Opvallende afmetingen, want de auto is daarmee op één millimeter na net zo lang als de A7 Sportback. De koets van de auto, die sterk doet denken aan die van de E-tron Sportback Concept en aan die van de Elaine Concept van 2017, is opgetrokken uit diverse materialen. Audi zegt onder andere koolstofvezel, aluminium en staal toe te passen. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,90 meter en daarmee is de wielbasis van de E-tron GT Concept praktisch identiek aan die van de E-tron. De bagageruimte achterin is 450 liter groot. Daarnaast kan de E-tron GT nog 100 liter aan bagage in zijn neus kwijt. Opvallend: de grille is net als die van Audi's RS-modellen ingevuld met een honingraatpatroon.

In de bodem is een accupakket met een capaciteit van 90 kW geplaatst, een pakket dat net als bij de al bekende E-tron tussen de voor- en achteras is geplaatst. Het studiemodel heeft op elke as een elektromotor. De twee units zijn samen goed voor 590 pk. Audi geeft een 0-100-tijd op van 3,5 seconden en wie 12 tellen doorzoemt, moet de 200 km/h op de digitale meters krijgen. De topsnelheid is begrensd op 240 km/h. Wie dergelijke geintjes niet uitprobeert, moet een actieradius van zo'n 400 kilometer kunnen halen (WLTP). Via een 800V-systeem is het pakket in 20 minuten tot een niveau van 80 procent vol te laden.

Audi's E-tron-aanbod wordt de komende jaren fors uitgebreid. De E-tron SUV is al even bekend en de productieversie van deze E-tron GT Concept komt de gelederen in 2020 versterken. Althans, dan wordt hij gepresenteerd. In 2021 staat hij in de showrooms. Volgend jaar moet al een tweede E-tron-model op de markt komen: de E-tron Sportback. Kort daarna zegt Audi met meer elektrische Avant- en Sportback-modellen te komen.