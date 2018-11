Audi maakt eerste prijzen Q3 bekend

Prijzen voor de nieuwe Q3 beginnen bij € 44.285. Naast meer binnenruimte voor alle passagiers en hun bagage, is de cross-over standaard van de MMI Radio Plus, lichtmetalen wielen en verschillende veiligheidssystemen zoals pre sense front voorzien. Naast verschillende exterieuruitvoeringen - waar nog géén prijzen voor bekend zijn gemaakt - en drie interieur-smaakjes, biedt Audi verschillende pakketten aan. Voor € 2.700 meer staat in de bestellijst een vinkje achter het Pro Line-pakket met standaard cruise control, een elektrisch te bedienen achterklep en klimaatregeling die over twee zones verdeeld kan worden. Voor € 5.300 meer biedt Audi het Pro Line Plus-pakket met standaard lederen bekleding, LED-verlichting en aluminium interieuraccenten.

De instapprijs geldt voor de vooralsnog enige benzine-motor van de Q3. Het gaat om de 150 pk sterke 1.5 viercilinder met handgeschakelde zesbak. Dieselen kan vooralsnog alleen met de 2.0 TDI met 150 pk en 340 Nm. De prijs voor deze auto is alleen nog onbekend. In 2019 volgen sterkere benzine-uitvoeringen met 190 en 231 pk. Van de dieselmotor verschijnt dat jaar een 2.0 TDI de quattro-variant en een sterkere 190 pk sterke 2.0 TDI quattro. De configurator van de Q3 is sinds vandaag in de lucht. Volgende maand staat de cross-over bij de dealers.