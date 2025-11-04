Audi komt met relatief klein én heel groot model in 2026

Er staat Audi komend jaar uitbreiding aan de top én versterking onderin het aanbod te wachten. Tijdens een investeerdersvergadering is uit de doeken gedaan dat volgend jaar een nieuwe 'entry level BEV' zijn debuut maakt, net als de nieuwe Q7 en de Q9. Die eerste is zonder twijfel de auto waarvan we vermoeden dat hij A2 e-tron gaat heten. Begin vorige maand kregen we daar plots een eerste levensteken van. Aan de vorm is al goed te zien dat het een nazaat van de markante A2 wordt. Waarschijnlijk deelt hij zijn basis met auto's als de Volkswagen ID Polo en Cupra Raval en staat hij dus op het zogeheten MEB Entry-platform. Hier lees je meer over de nieuwe Audi A2.

Niet alleen 'klein nieuws' volgend jaar, er komen namelijk ook twee forse SUV's aan. Om te beginnen zit de langverwachte aflossing voor de inmiddels zo'n tien jaar oude Q7 in het vat. De gloednieuwe Audi Q7 krijgt ook een grote broer, misschien wel meteen. Met de fonkelnieuwe Q9 mengt Audi zich in de strijd met de BMW X7 en de Mercedes-Benz GLS. Het lijkt vrij letterlijk een grote broer van de Q7 te worden. Van de voorkant lijken de twee SUV's sprekend op elkaar, maar de Q9 krijgt een wat andere derde zijruit en D-stijl, omdat hij richting de achterkant logischerwijs ook een slag groter is dan de Q7.

Wanneer de nieuwe Audi's precies verschijnen in het nieuwe jaar, is nog niet helder. Traditioneel gezien is het in februari behoorlijk druk met onthullingen, dus wie weet kunnen we dan de eerste van de drie al verwelkomen.