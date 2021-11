'Audi en BMW azen op McLaren'

McLaren is in het vorige decennium in rap tijd uitgegroeid tot een relatief groot sportautomerk met een breed aanbod. Hoewel het uiteraard nog altijd geen enorme aantallen auto's op de weg zet, is het nu een heel ander verhaal dan in de tijd van de F1 of zelfs de P1. Kennelijk is McLaren Automotive inmiddels interessant genoeg voor grote spelers in de auto-industrie om het boeltje over te nemen, want zowel Audi als BMW zou kijken naar de mogelijkheden om de touwtjes in handen te krijgen.

BMW zou McLaren Automotive toe willen voegen aan zijn al deels Britse merkportfolio, naast Mini en Rolls-Royce. Daarbij heeft BMW nog geen supercarmerk onder zich en biedt het onder zijn eigen merk ook geen regelrechte concurrenten aan voor auto's als de Ferrari 488 of Lamborghini Huracán. McLaren zou dus zeker een gat opvullen binnen de BMW Group. Dat geldt minder voor Audi, dat natuurlijk zelf de R8 heeft en met de scepter zwaait bij Lamborghini. Audi is het volgens Car Magazine dan ook voor een belangrijk deel te doen om McLaren Racing, de tak waar ook het Formule 1-team van McLaren onder valt. Audi (en moederbedrijf Volkswagen Group) flirten al geruime tijd met een deelname in de Formule 1. Bij BMW lijkt dit niet aan de orde.

Hoewel er formeel nog niets bekend is over eventuele onderhandelingen, zou een overname van McLaren Automotive niet helemaal uit de lucht komen vallen. McLaren heeft financieel aardig geleden onder de coronacrisis en moest vorig jaar bijvoorbeeld ook het indrukwekkende McLaren Technology Centre - het hoofdkwartier in Woking - verkopen. Daar is het bedrijf nog wel steeds gevestigd, maar nu huurt het bedrijf het pand.