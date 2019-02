Audi E-tron Sportback betrapt

Ze moesten even wakker worden geschud door Tesla, maar nu Audi eenmaal aan het elektrische avontuur heeft gesnuffeld, is er geen houden meer aan. De E-tron is amper in het land of hier is de Sportback, druk bezig met oefenen voor het echte leven.

Als Audi in de gezondheidszorg was beland, was het een tandarts geworden: gaatjes vullen kunnen ze in Ingolstadt als de beste. Geen niche of Audi duikt er in. Het heeft even geduurd, maar nu het merk eenmaal aan accu's heeft gesnuffeld, gaat dat ook op voor de elektrische line-up. Nu de eerste echte E-tron een feit is, gaat het modellenoffensief daaromheen los. Eerder vandaag toonden we schetsen van een Q4 E-tron, nu hebben we spionagebeelden van een sportief gelijnde E-tron van vlees en bloed.

Verwarrend is het wel. Eerder werd het label E-tron geplakt op gewone Audi's met een elektrisch hulpje en stekker, maar ondertussen is het ook het elektrische sublabel van Audi geworden. We weten al dat er een E-tron GT komt, waarvan we een concept konden bewonderen. Daarvan konden we eind vorig jaar een concept bewonderen op de beursvloer van LA.

Gezien Audi's policy met de Q-reeks had je kunnen verwachten dat er ook een Sportback komt van de E-tron. Bijgaande foto's maken van dat vermoeden een feit. Wordt dit de Model X-killer uit Ingolstadt?