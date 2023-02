Audi E-tron GT Competition: niet wat het lijkt

Als een autofabrikant de term 'Competition' uit de kast trekt, denk je al snel aan extra vermogen. Dat heeft de Audi E-tron GT Competition niet, maar op een extra ruime standaarduitrusting tegen een geringe meerprijs kunnen kopers wél rekenen. Daarmee is het in feite een actiemodel.

Audi voegt de Competition-uitvoering toe aan het leveringsgamma van de Audi E-tron GT. De nieuwe uitvoering kent met een vanafprijs van €112.905 een marginaal hogere prijs dan de instapper van de E-tron GT (€110.915), maar heeft best een paar extra's. Dat begint aan de buitenzijde: de E-tron GT Competition staat op 20-inch vijfspaaks wielen met een deels diamond cut en deels hoogglans-zwarte afwerking. Dat zwarte sluit mooi aan bij de rest van het exterieur van de Competition, want dat is altijd voorzien van bumperdetails in hoogglans-zwart en extra donker getint privacyglas. De 'grille' is bij de actie-uitvoering in carrosseriekleur gespoten.

Die carrosseriekleur is overigens niet standaard het grijs dat je op de foto's ziet, want ook bij de Competition is de enige gratis optie een witte unilak. Wat wél altijd op de nieuwe uitvoeringsvariant zit: adaptieve luchtvering, het uitgebreidere geluidssysteem van Bang & Olufsen, sfeerverlichting en het Tour-pakket met onder meer adaptieve cruisecontrol en zaken als een actieve lane-assist en file-assistent.

Bestel je die zaken op een E-tron GT zonder Competition-toevoeging, dan dien je duizenden euro's extra te betalen. Ook staat die auto op 19- in plaats van 20-inch wielen. Daardoor kunnen we concluderen dat de nieuwe Competition een lastig te negeren aanbieding is. Andere keuzes qua uitvoeringsniveaus zijn er niet, tenzij je voor de veel duurdere en snellere RS E-tron GT gaat.