Audi E-tron GT betrapt!

Audi brengt in 2021 de E-tron GT op de markt, een gelikt gelijnde EV die nu voor het eerst in productievorm opduikt. De koets is nog wel bedekt met camouflagemateriaal.

Even terugspoelen naar november 2018, de maand waarin Audi tijdens de Los Angeles Auto Show met de E-tron GT Concept vooruitblikte op een nieuwe telg voor de volledig elektrische E-tron-familie. Audi bevestigde destijds al dat de E-tron GT meer zou was dan slechts een gelikt gelijnde concept-car, in 2021 zou er immers gewoon een productieversie van komen. Die volledig elektrische nieuwkomer is nu voor het eerst in productievorm buiten de deur gesnapt.

Eerlijk is eerlijk: hoewel de koets van de E-tron GT nog fanatiek is beplakt met psychedelisch ogend stickerwerk, zal het uiterlijk van de definitieve productieversie niet voor grote verrassingen zorgen. De E-tron GT Concept oogde immers al relatief productierijp. In tegenstelling tot de concept-car heeft deze productierijpe variant wél zichtbare handgrepen. Daarnaast lijken de zijspiegels iets groter dan die van de in 2018 getoonde voorbode. De afmetingen van de E-tron GT komen grofweg overeen met die van de A7.

De E-Tron GT deelt zijn technische basis niet met de reeds bekende E-tron en E-tron Sportback, maar leent juist techniek van de Porsche Taycan. De nieuwe volledig elektrische Audi komt namelijk op het J1-platform te staan dat Porsche toepast als basis voor zijn sportieve EV.

Als de E-Tron GT Concept niet alleen wat design betreft, maar ook op technisch vlak indicatief is voor de productieversie, dan kunnen we heel wat verwachten. Het studiemodel was uitgerust met een twee elektromotoren die samen 590 pk over alle vier de wielen verdelen. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h zou vanuit stilstand slechts 3,5 tellen in beslag nemen. Z'n topsnelheid: 240 km/h. Interessanter is de actieradius, die moet dankzij een 90 kWh groot accupakket op zo'n 400 kilometer liggen. De komst van meerdere uitvoeringen zijn uiteraard niet uitgesloten. Later dit jaar meer.