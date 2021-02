Audi E-tron GT - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de E-tron GT heeft Audi naast de E-tron en E-tron Sportback nu ook een EV in de prijslijst staan die lager op zijn wielen staat. Je moet alleen wel ruim een ton in euro's meenemen om in te kunnen stappen. Hoe staat de E-tron GT erbij als je geen enkel vinkje op de optielijst zet? In deze editie van Back to Basics zoeken we het uit.

Audi E-tron GT 60 quattro

€ 104.895

Inderdaad, het instaptarief van de E-tron GT ligt vandaag de dag hoger dan dat van zijn broer bij Porsche, de Taycan. Die is er namelijk ook met louter achterwielaandrijving, waarvan de prijs € 87.200 bedraagt. Het ligt voor de hand dat er ook een goedkopere variant van de E-tron GT in de pijplijn zit, maar voorlopig moeten we het stellen met de 476 pk sterke 60 quattro als basismodel. Plaats je die naast de 435 pk sterke Taycan 4S, dan biedt de Audi opeens best veel waar voor zijn geld. De 60 quattro is namelijk zo'n € 6.000 goedkoper, heeft standaard meer vermogen én de grotere accu van 93 kWh is al bij de vanafprijs inbegrepen. Bij Porsche moet je daarvoor € 6.866 bijbetalen.

Momenteel is de E-tron GT er in twee smaken: als 60 quattro en als RS E-tron GT met 600 pk, die minimaal € 146.295 moet opbrengen. Vroege vogels kunnen kiezen voor de tijdelijke uitvoeringen Edition Zero en Edition Zero Competition, die voor € 127.995 in de prijslijst staan. Feitelijk zijn deze uitvoeringen niet meer dan een bundeling van diverse opties, zoals het Assistentiepakket Plus, het Bang & Olufsen 3D Premium-audiosysteem, Matrix led-koplampen en 21-inch wielen. Badges in het interieur en op de achterste zijruiten moeten onwetenden attenderen op het feit dat jij een van de eersten bent geweest die naar de Audi-dealer renden voor een E-tron GT.

Stormtrooper

Goed, terug naar de basis. Standaard is de E-tron GT gespoten in de kleur Ibiswit, dat in combinatie met het strakke lijnenspel van de auto een beetje doet denken aan de stormtroopers uit Star Wars. Prefereer je een andere kleur, dan staan er nog acht andere opties in het palet, waaronder het opvallende 'Tacticgroen' en 'Tangorood'. Zonder meerprijs schroeft Audi er 19-inch wielen onder met een aerodynamisch ontwerp. De 'grille' wijkt in principe af van kleur en is uitgevoerd in 'Heklagrijs'. Voor mensen die genieten van zoveel mogelijk lichtinval in het interieur is er goed nieuws, want een glazen panoramadak is standaard. Liever geen glazen dak? Dat kan, maar dan moet je wel opteren voor het carbon dak à € 4.525.

Ledverlichting voor en achter is altijd aanwezig, maar voor matrix-led en dynamische knipperlichten dient de knip wel te worden getrokken. Is dat nog niet geavanceerd genoeg, dan kun je voor €5.526 opteren voor Matrix-ledkoplampen met laserlicht. Die onderscheiden zich onder meer door X-vormige ledjes in de koplampen en een lichtanimatie bij het ontgrendelen van de auto. Verder beschikt de E-tron GT altijd over een laadopening aan zowel de bestuurders- als bijrijderskant, waardoor je daar met parkeren in ieder geval geen rekening mee hoeft te houden. DC-laden kan echter alleen aan de bijrijderskant. Voor het opladen zijn zowel een Mode 3-laadkabel als een thuislader voor een standaard stopcontact inbegrepen. Met dat parkeren komt het waarschijnlijk ook wel goed, want Parkeerhulp Plus met achteruitrijcamera zit altijd op de E-tron GT.

Bijna alles digitaal

Binnenin de E-tron GT heeft Audi de keuze gemaakt om voor een deel van de bediening weer terug te gaan naar fysieke knoppen, in tegenstelling tot een flink aandeel van de overige modellen van het merk. Dat neemt niet weg dat de rest van de auto dan opeens analoog is, integendeel. De E-tron GT heeft altijd de Virtual Cockpit en MMI Navigatie Plus aan boord. Daarbij mag je voor 3 jaar gebruik maken van Audi Connect en zijn ook DAB+, de Audi Smartphone Interface voor Apple Carplay en de Audi Phone Box voor het draadloos opladen van de telefoon standaard. Verder kun je het interieur op afstand voorverwarmen en zijn de stoelen voorin verwarmbaar. Het meubilair wordt gevormd door 8-voudig elektrisch verstelbare sportstoelen die bekleed zijn in een combinatie van leer en kunstleer, waarbij alleen de middenbanen van de voorstoelen en de buitenste zitplaatsen achter bekleed zijn met leer. De sierlijst is uitgevoerd in het grafietgrijs. Desgewenst kun je het interieur van de E-tron GT verder op smaak brengen met andere sierlijsten en kleuren voor de bekleding. In principe is de interieurverlichting van de E-tron GT wit, maar voor €688 kun je ook opteren voor het lichtpakket met in meerdere kleuren instelbare sfeerverlichting.

Andere comfortverhogende zaken aan boord van de E-tron GT zijn de licht- en regensensor, Keyless Go en de elektrische achterklep. De binnen- en buitenspiegels zijn altijd automatisch dimmend. Het Audi sound system met 10 speakers en 150 Watt aan vermogen zorgt desgewenst voor muziek in het interieur. Is dat niet genoeg, dan kun je ook opteren voor het audiosysteem van Bang & Olufsen à €1.448. Via Audi Drive Select kunnen verschillende rijmodi ingesteld worden, waarbij de dempers standaard ook instelbaar zijn. Op het gebied van veiligheidssystemen zijn Lane Departure Warning, Pre Sense front en automatische snelheidsregeling standaard aanwezig. Voor zaken als adaptieve cruise control, een dodehoekassistent en autonoom rijden in de file moeten echter wel vinkjes gezet worden op de optielijst.

Kortom, zonder een vinkje te zetten op de optielijst van de Audi E-tron GT heb je beslist geen karige auto. Voor de echt vernieuwende en opvallende functies de passen bij de futuristische inborst van de auto dien je echter wel de knip te trekken. Enkele opvallende opties zijn de eerder genoemde Matrix-ledkoplampen met laserlicht en het carbon dak, een nachtzichtassistent (€2.595), carbonkeramische remmen (vanaf €10.258) en het Dynamic pakket plus, waarbij je voor €5.900 een sperdifferentieel op de achteras, adaptieve luchtvering, vierwielbesturing en een 'akoestisch voertuiggeluid sport' krijgt. Dan hebben we nog niet eens alle beschikbare opties benoemd, dus je kunt nog immer je lol op met de optielijst.