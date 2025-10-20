Met de Concept C gaf Audi onlangs een knalhard signaal af. De Audi Concept C introduceerde nieuw design én fungeerde als voorbode van een nieuw sportief model. Daar weten we nu meer over.

Op de beursvloer van de IAA parkeerde Audi begin september een concept-car die een meervoudige functie vervulde. De Audi Concept C gaf namelijk een inkijkje in toekomstig Audi-design, maar gold ook als een vooruitblik op een model dat daadwerkelijk in productie gaat. Dat laatste herhaalt Audi nog even dunnetjes, maar daar blijft het niet bij. Audi zegt namelijk dat de productieversie van de Concept C net als dat studiemodel een coupé-cabrio wordt. Inderdaad: het stalen klap- of schuifdak is terug!

Hoe de productieversie van de Audi Concept C gaat heten, weten we nog niet. Wel gaat gaat die elektrische coupé-cabrio zeer sterk op zijn conceptuele voorbode lijken. Audi gaf eerder al aan dat de productieversie en de Concept C van een afstand van zo'n 50 meter nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Om dat kracht bij te zetten, slingert Audi alvast een stel foto's de wereld in van een Concept C met (Duitse) kentekenplaten. Met name aan de voorzijde oogt dat wat onwennig. Daar heeft Audi namelijk een korte Duitse plaat in het Concept C-smoelwerk geplaatst.

Wat afmetingen betreft valt de 4,52 meter lange Concept C tussen de laatste TT en R8 in. Beide modellen worden niet meer geproduceerd. Daarmee vindt dat duo in zekere zin opvolging in één model. Hier lees en bekijk je (veel) meer over de Audi Concept C.

Meer verleden

De Concept C is doorspekt met designinvloeden van modellen uit het verleden. Dat Audi zijn verleden heeft herontdekt, blijkt ook uit het feit dat het Duitse merk werkt aan een nieuw elektrisch model waarin het designelementen van de Audi A2 verwerkt. Daarover lees je hier meer.