Audi-CEO: 'A1 krijgt geen opvolger'

Duesmann bevestigt het einde van de A1 in een interview met Automotive News. Wanneer hij de vraag krijgt over de toekomst van de A1 en A3 onder de nieuwe Euro 7 emissienorm, reageert hij ondubbelzinnig: de A1 krijgt geen opvolger. "We weten dat het aanbieden van verbrandingsmotoren in de compactere segmenten moeilijk gaat worden in de toekomst omdat de kosten omhoog gaan", aldus de topman. "Daarom zullen we geen opvolger hebben voor de A1." Daar voegt hij nog aan toe dat Audi "meer kan investeren in 'e-mobility' als Euro 7 niet te streng is." Het merk stopt de ontwikkelingskosten van een nieuwe A1 dus liever in de rest van de modellenlijn, ongeacht de uitkomst van Euro 7.

Gezien de populariteit van cross-overs en SUV's ligt het voor de hand dat de Q2 in dat geval het instapmodel van Audi wordt. De huidige A1 is overigens pas sinds 2019 op de markt, dus het zal nog wel even duren voordat Audi het model definitief uitzwaait. De eerste Audi A1 kwam in 2010 op de markt en hield het na een facelift in 2015 nog uit tot 2018. Dat zou betekenen dat Audi de huidige A1 nog tot 2027 kan voeren, mits Euro 7 dus niet te streng wordt en Audi de productie vroegtijdig moet staken. Hoe dan ook lijkt het er dus op dat de huidige tweede generatie van de A1 de laatste gaat zijn.