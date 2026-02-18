Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Audi bouwt elektrische sportauto, zelfs als Porsche die schrapt'

Concept C-productieversie niet in gevaar

2
Audi Concept C
Audi Concept CAudi Concept CAudi Concept CAudi Concept CAudi Concept CAudi Concept CAudi Concept C
Joas van Wingerden

Sinds het einde van de Audi's TT en R8 heeft het merk geen volbloed sportcoupé meer in huis, maar daar komt verandering in. Ook al zet Porsche een streep door de modellen die er mogelijk verwant aan zijn.

Afgelopen najaar, vlak na de onthulling van de opvallende Audi Concept C, kwam de bevestiging van productieplannen. Er komt inderdaad een sportcoupé die op deze conceptauto is geïnspireerd, of eigenlijk beter gezegd een sport-CC met stalen klapdak. Het wordt een volledig elektrisch model en dan is de kans erg groot dat het een neef wordt van de nieuwe Porsche 718 Cayman en Boxter. Nu is de komst van die nieuwe 718 echter ineens alles behalve zeker en dat roept ook vraagtekens op over de Audi.

In gesprek met DonauKurier komt Audi-topmen Gernot Döllner met geruststellende woorden voor wie vreest voor het lot van de nieuwe CC. Volgens hem staat die gewoon nog op de planning, ongeacht de plannen van Porsche. Daarmee bevestigt Döllner overigens nog alles behalve dat de Audi aan de 718 gerelateerd is. Mogelijk is dat überhaupt niet het geval en dan is het haast niet meer dan logisch dat Audi zijn plannen niet heroverweegt.

Spyshots Porsche 718 Cayman EV

Afgelopen voorjaar reed de elektrische 718 Cayman nog rond op de Nürburgring.

Porsche zou de ontwikkeling van de 718 mogelijk willen schrappen, omdat de kosten oplopen en de ontwikkeling te lang duurt. Mocht Audi inderdaad van deze basis gebruikmaken, dan wordt er in elk geval nog iets van terugverdiend binnen de Volkswagen Group en omdat een productieversie van de Concept C nog wel even op zich kan laten wachten, is eventuele vertraging ook minder erg dan bij de nu al lang verwachte nieuwe 718.

2 Bekijk reacties
Audi Elektrische Auto Supercars & Sportscars

PRIVATE LEASE Audi

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Audi A6 Avant 40 TFSI/204PK S edition Competition · Apple Car Play · Adaptive Cruise Control · HD Matrix-LED · Camera + parkeersensoren · Garantie t/m 23-07-2028 of 100.000km · TOPDEAL

Audi A6 Avant 40 TFSI/204PK S edition Competition · Apple Car Play · Adaptive Cruise Control · HD Matrix-LED · Camera + parkeersensoren · Garantie t/m 23-07-2028 of 100.000km · TOPDEAL

  • 2024
  • 33.906 km
€ 44.940
Audi A3 Sportback 40 TFSI e Advanced edition 204PK | Fabrieksgarantie 04/2030 | Stoelverw. voor | Elek. bestuurders stoel | PDC V+A

Audi A3 Sportback 40 TFSI e Advanced edition 204PK | Fabrieksgarantie 04/2030 | Stoelverw. voor | Elek. bestuurders stoel | PDC V+A

  • 2025
  • 6.194 km
€ 38.945
Audi Q6 e-tron S edition 83 kWh

Audi Q6 e-tron S edition 83 kWh

  • 2026
  • 0 km
€ 66.690

Lees ook

Autotest
Audi E5 Sportback

Test AUDI E5 Sportback - Misschien wel de beste Audi in dertig jaar maar helaas niet voor ons

Achtergrond
Treser Hunter

Treser deed het 40 jaar terug met de Audi 90, Volvo 30 jaar later met de S60, maar zonder succes

Vergelijkende test
BMW 750iL (E38) vs Audi A8 6.0 W12

Audi kwam 13 jaar na BMW met sterke 12-cilinder, maar 750iL heeft krachtig wapen tegen overmacht W12

Nieuws
Audi A6 e-tron

Audi A6 e-tron is vanaf nu duizenden euro's goedkoper

Nieuws
Audi A5 A4

Audi A5 zou straks zomaar Audi A4 kunnen gaan heten

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.