Audi belicht plug-inversies Q7

Audi brengt niet één, maar twee plug-in hybride versies naar de leveringslijst van de Q7. De eerste is de 55 TFSI-e, de tweede en uiteraard krachtiger van het stel krijgt de typeaanduiding 60 TFSI-e. Beide versies krijgen een 3.0 TFSI als verbrandingsmotor, een 340 pk en 450 Nm sterke machine die samenwerkt met een elektromotor die in de achtraps Tiptronic-transmissie is verwerkt. Het accupakket heeft in zowel de 55 TFSI-e als in de 60 TFSI-e een capaciteit van 17,3 kWh. Het vermogen dat de elektromotor levert, varieert echter per motorversie. De volledig elektrische actieradius is met 43 volgens de WLTP-methode vastgestelde kilometers bij beide versies identiek.

De Q7 55 TFSI-e heeft een gecombineerd vermogen van 381 pk en 600 Nm. Met deze aandrijflijn sprint de Q7 in 5,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is vastgesteld op 240 km/h. Wie puur op elektrokracht rijdt, moet genoegen nemen met een topsnelheid van 135 km/h. Wie voor de 60 TFSI-e gaat, krijgt een Q7 met een systeemvermogen van 456 pk en 700 Nm. De bekende 0-100-sprint is daarmee in 5,7 seconden afgerond, twee tienden van een seconde sneller dan bij de 55 TFSI-e. De topsnelheid ligt net als bij de 55 TFSI-e op 240 km/h. De 60 TFSI-e krijgt als sportievere van het tweetal standaard het S-Line-exterieurpakket. In dat geval zijn zaken als de wielkastranden in carrosseriekleur gespoten en zijn de matrix-ledkijkers van donkerder kunststof voorzien. Deze 60 TFSI-e staat verder op 20-inch lichtmetaal, waarachter zich rode remklauwen schuilhouden. Adaptieve luchtvering is op deze versie standaard. Ook vanbinnen profiteert de krachtiger Q7 plug-in van S-Line-aankleding.

Beide stekker-Q7's starten in rijmodus EV en zijn handmatig in de stand Hybrid in te stellen, een rijmodus die weer onderverdeeld is in Auto en Hold. In Auto regelt de auto zelf wanneer er wordt overgeschakeld tussen verbrandingsmotor en elektromotor. Zet je de aandrijflijn in Hold, dan behoudt het accupakket de hoeveelheid energie die op het moment van instellen in het accupakket aanwezig was. Het 'karakter' van de Q7 kan verder in bekende modi als Comfort, Efficiency, Auto, Dynamic en Individual worden gezet. Wie een plug-in Q7 met adaptieve luchtvering bestelt, krijgt daar de standen Allroad én Offroad bij.

Nederlandse vanafprijzen zijn vooralsnog niet vrijgegeven.