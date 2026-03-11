Audi heeft zijn topsedan in Duitsland stilletjes van de markt gehaald. Wat blijkt? Ook in Nederland is de Audi A8 niet meer leverbaar. Daarmee verdwijnt er weer een topsedan van de markt.

De absolute topsedans hebben het lastig. De Lexus LS loopt op zijn laatste benen en is in Nederland al enige tijd niet meer leverbaar. Lexus is er nog niet over uit hoe de toekomst van de LS eruitziet. Het speelt zelfs met het idee om van de nieuwe LS een bizarre MPV-achtige te maken. Hier nemen we een opmerkelijk parallel waar met Audi. Audi's topsedan A8 is nog in productie, maar is in Duitsland van de markt gehaald en wordt ook in Nederland niet meer aangeboden. Net zoals Lexus nog niet weet wat het met de LS aan moet, heeft Audi nog geen concreet idee wat het met een opvolger van de Audi A8 moet beginnen.

Tegen AutoWeek zegt de Nederlandse importeur dat de Audi A8 dit jaar wordt uitgefaseerd. Audi zegt momenteel na te denken over welke aandrijfsvorm het de A8 meegeeft. Audi lijkt er dus niet over uit of de nieuwe A8 een EV of bijvoorbeeld een plug-in hybride wordt. Derhalve heeft Audi nog geen beslissing genomen over wanneer het met een opvolger voor het model komt.

Vijf jaar geleden blikte Audi met de Grandsphere Concept vooruit op wat een toekomstige topsedan van het merk mogelijk kon brengen. Of de nieuwe Audi A8 weer een klassieke sedanvorm krijgt of iets heel anders wordt, lijkt nog niet vast te staan. Opties heeft Audi in ieder geval. Het zou van de A8 een zustermodel van de Porsche Panamera kunnen maken, maar het zou ook de EV-weg kunnen bewandelen en de A8-opvolger op het PPE-platform kunnen zetten. Een andere mogelijkheid is een opvolger die gebruikmaakt van Audi's PPC-platform.

