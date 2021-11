Audi A8 gefacelift

Nieuwe neus, andere achterlichten

In Nederland alleen als plug-in en S8

Speciaal voor China: extra lange Horch

De A8 was in 2017 de auto die Audi’s nieuwe stijl introduceerde. Dat betekent niet dat de Duitsers een radicaal andere weg insloegen, want dat is niet aan Audi besteed. Wel was de A8 een stukje scherper gelijnd dan de Audi’s die we destijds kenden, met minder afgeronde vormen en meer scherpe vouwen. Ook introduceerde dit model het nieuwe MMI-systeem, waarbij de draaiknop plaatsmaakt voor een touchscreen, opgenomen in een dashboard vol grote glanzende vlakken.

Afgerond

Juist aan die vrij extreme rechtlijnigheid komt bij de gefacelifte versie van de A8 een einde, althans wat de neus betreft. De voorgevel van Audi’s toplimousine krijgt hier en daar net wat ‘zachtere’ hoeken mee. De grille is iets minder breed en eindigt in de breedte niet langer in twee vlijmscherpe ‘punten’, maar gewoon in een meer afgeronde hoek.

De invulling van het hekwerk is trouwens ook nieuw, en met zijn verchroomde hoekjes best bijzonder. De koplampen krijgen aan de onderkant een uitloper, zoals we dat ook zien op bijvoorbeeld de A3. Ze zijn uiteraard (optie) gevuld met de laatste stand van zaken op het gebied van lichttechniek, in de vorm van digitale matrix-verlichting die ook zaken op de weg kunnen projecterne. Zo licht de auto de rijstrook waarover je rijdt net wat beter uit dan de directe omgeving.

Mat

Onder de koplampen en naast de grille vinden we nieuwe luchtinlaten, die visueel nu meer het accent op de hoogte dan op de breedte leggen. Van opzij en aan de achterkant is er heel wat minder nieuws te melden. De achterbumper is op detailniveau gewijzigd en dat geldt ook voor de achterlichten, die nu voorzien zijn van oled-techniek met variabele ‘lichtsignatuur’. De S8 krijgt een eigen indeling en A8-kopers kunnen bij het bestellen hun favoriete variant selecteren. Uiteraard zijn er nieuwe wielen en nieuwe lakkleuren, waarbij vier matte tinten zonder twijfel de meest opvallende toevoegingen zijn.

S-Line

Deze facelift-A8 is bovendien de eerste A8 ooit die leverbaar wordt in S Line-trim. Dat kennen we natuurlijk van andere modellen en betekent dat de auto wat sportiever wordt aangekleed. Dit pakket is uit te breiden met een ‘black appearance package’. Daarmee zijn vrijwel alle exterieurdetails in zwart uitgevoerd, wat voor bepaalde lieden weer een ritje naar de wrapper scheelt.

Plug-in of S8

Het interieur-nieuws blijft beperkt tot de komst van andere kleuren en materialen en de introductie van nieuwe, optionele beeldschermen voor de achterpassagiers. Uiteraard blijft de A8 leverbaar in een ‘korte’ en een lange ‘L’-variant, maar voor de rest is het leveringsgamma wel wat uitgekleed. De dieselversie is namelijk geschrapt, waarmee alleen de plug-in hybride en de S8 overblijven. Dat is jammer voor wie de A8 gebruikt voor écht lange stukken, maar anderzijds was de 286 pk sterke 50 TDI voor de facelift al duurder dan de 449 pk sterke 60 TFSIe. Bovendien is die laatste nu bruikbaarder dan ooit, want Audi monteert een groter accupakket dan voorheen. Net als bij de Q5, A6 en A7 is er nu een batterij van bruto 17,9 kWh aan boord. Audi geeft nog geen elektrisch bereik op, maar het uitgaande model kwam met 14,1 kWh 46 km ver. Reken er dus maar op dat we nu boven de magische 50 gaan uitkomen. De plug-in-A8 mag de dikke V6 houden en zoeft in 4,9 seconden van 0 naar 100.

Als dat niet snel genoeg is, kun je de knip aanzienlijk verder opentrekken voor een S8. Die blijft lekker zichzelf, met biturbo-V8, 571 pk en een 0-100-tijd van 3,8 seconden.

Horch

Dat was het nieuws voor Nederland. Eerder deze week werd echter al wel duidelijk dat Audi in China een ultraluxe Horch-versie van de A8 presenteert. Dat is een auto waarover al sinds 2016 wordt gesproken en waarvan de naam al sinds 2018 rondzingt. De Audi A8 L Horch kan worden gezien als een regelrechte rivaal voor de Mercedes-Maybach S-klasse en is net als die auto extra lang. 5,45 meter om precies te zijn, 13 centimeter langer dan een ‘gewone’ A8 L. Prachtig gestikt leer, hoogpolig tapijt, veel chroom en bijzondere wielen maken deze super-A8 vanbinnen en vanbuiten een bijzondere verschijning. Wie dat niet genoeg vindt, kan net als bij Maybach kiezen voor een tweekleurig koetswerk. De Audi A8 L Horch staat voorlopig alleen in China op het menu, maar Audi meldt dat uitbreiding naar andere landen zeker niet ondenkbaar is. In Nederland moet de wat kortere en iets minder luxe A8 vanaf maart leverbaar zijn.