Audi A7L: Sportback wordt sedan!

Audi heeft in China een wel heel bijzonder nieuw model gepresenteerd. De A7 Sportback krijgt er namelijk gezelschap van deze A7L. De A7L is veel meer dan slechts een verlengde A7. In tegenstelling tot de A7 Sportback is de A7L namelijk een sedan!

Audi levert de actuele A7 Sportback net als in Europa al enkele jaren. Opvallend genoeg breidt Audi de A7-familie in China uit met een langere versie die A7L heet. Alleen dat is al opvallend, daar Audi sedanversies van modellen als de A4 en A6 er alleen als langere L-variant levert. Een tweede aspect van de A7L is extra nog veel interessanter. De uitgerekte A7 is namelijk een sedan en heeft dan ook ook een los van de achterruit openende achterklep. Audi heeft van de Sportbackversie van de A6 dus eigenlijk weer een sedan gemaakt. Logisch.

De Audi A7L is 5,08 meter lang en dat maakt net geen 11 centimeter langer dan de A7 Sportback die Audi ook in Nederland levert. De wielbasis van de A7L bedraagt 3,03 meter en daarmee heeft de A7L zo'n tien centimeter extra tussen de voor- en achteras. Net als de reguliere A7 Sportback staat de A7L op het MLBevo-platform. Deze A7L wordt straks ook daadwerkelijk in China geproduceerd, de A7 Sportback haalt de Chinese afdeling van Audi momenteel uit het buitenland. De A7L op deze foto's heeft een wel heel bijzondere grille, een druk ogend exemplaar dat is opgebouwd uit een wirwar van horizontale en verticale streepjes. Deze grille behoort toe aan de speciale Edition One-uitvoering waar Audi 1.000 exemplaren van gaat bouwen. Op de achterzijde, de grille en de bumpers na wijkt de A7L nauwelijks af van de A7 Sportback. Zowel de koplampen als de achterlichten zijn namelijk identiek. Zelfs de frameloze portieren hebben de overstap naar de A7L overleefd. Ook het interieur verschilt verder niet van dat van de A7 Sportback.

De op deze foto's zichtbare A7L Edition One heeft een 340 pk en 500 Nm sterke geblazen 3.0 V6 onder kap, een mild-hybride benzinemotor. De Audi A7L is speciaal voor de Chinese markt ontwikkeld en komt niet naar Europa. Nog iets opvallends: momenteel worden Audi's in China alleen door de joint-venture FAW-Audi verkocht. Deze A7L is van de hand van het samenwerkingsverband dat de Volkswagen Groep in China met SAIC heeft. SAIC-Audi is dus de schepper van deze wel heel opmerkelijke nieuwe A7-versie.

