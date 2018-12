Audi A6 nu ook met benzinemotor leverbaar

Audi presenteerde de nieuwe A6 met een reeks TFSI- én TDI-motoren, maar op de Nederlandse prijslijst waren tot op heden alleen de diesels te vinden. Tot nu, want nu is ook de 45 TFSI aan het leveringsgamma toegevoegd.

De manier waarop Audi zijn motoren aanduidt, blijft nog even wennen. De A6 was er al als 204 pk sterke 40 TDI, als 231 pk sterke 45 TDI én als 286 pk sterke 50 TDI. Die eerste is een viercilinder terwijl het resterende dieselduo over twee cilinders extra beschikt. Nu kun je als A6-klant ook in een variant met een benzinemotor stappen: de A6 45 TFSI.

De 45 TFSI heeft een 254 pk sterke 2.0 viercilinder onder de kap, een transmissie die altijd is gekoppeld aan een S-tronic-transmissie. Met deze krachtbron is een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 7 tellen achter de rug. De topsnelheid ligt op 250 km/h.

De vanafprijs voor de A6 met deze motor ligt op € 65.860 voor de Limousine en op € 69.260 voor de Avant. Het betreft dan een voorwielaangedreven A6. Liever Quattro-aandrijving? Reserveer voor de Limousine en Avant dan respectievelijk minimaal € 70.140 en € 74.540. Audi levert de A6, met of zonder Quatro, als instapversie, als 'Design' en als Sport.

Bestellen kan per direct. De levering start begin volgend jaar.