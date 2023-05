Audi A6 en A7 Sportback vernieuwd: (bijna) altijd met een vleugje RS

Audi gaat met de vijl langs de A6 en A7 Sportback. Het tweetal wordt op detailniveau aangepast, maar is toch in één klap te onderscheiden de modellen van voor de facelift. De Audi A6 en A7 Sportback hebben namelijk voortaan bijna allemaal een vleugje RS in het front.

Audi is volop in de weer met de ontwikkeling van de A6 e-ton, het volledig elektrische alternatief voor de A6 dat vanaf volgend jaar in de showrooms staat. Maar ook zijn inmiddels wat oudere modellen met verbrandingsmotoren worden door de hogere heren en dames in Ingolstadt niet vergeten. De uit 2018 stammende Audi A6 en de een jaar eerder verschenen A7 Sportback worden gelijktijdig bijgepunt. Wereldschokkend is de facelift echter niet, maar hij komt op een goed getimed moment. Mercedes-Benz introduceerde onlangs namelijk een compleet nieuwe E-klasse en BMW stelde kort geleden de volledig nieuwe 5-serie en i5 aan het daglicht voor.

De vernieuwde Audi A6 en A7 Sportback hebben voortaan bijna altijd een grille die is opgevuld met een honingraatachtig motief waar Audi inspiratie voor heeft gezocht bij de RS6 Avant en RS7 Sportback. Bijna altijd? Zeker. De Audi A6 Allroad is namelijk de enige variant met een andere grille. Het hekwerk van die avontuurlijker uitgedoste Audi A6 heeft verticale spijlen. Een Audi A6 of A7 Sportback met horizontale lamellen in de grille is er niet meer.

De Audi A6 en A7 Sportback zijn er straks in diverse 'smaken'. Zo is de A6 te krijgen met het standaarduiterlijk, maar ook met Advanced- en S Line-optiek. De A7 Sportback moet het zonder de Advanced-variant doen. Bij de standaardversies is het front onder meer afgewerkt in matzwart en vind je om de Singleframe-grille een chroomkleurige omlijsting. De Advanced Line heeft een grille die in Dark Chrome is uitgevoerd en heeft onder meer verticale luchtinlaten in het front en een achterbumper met een diffuser en een zilverkleurig deel. De S Line herken je aan een grille met chroomkleurige inzetstukken. De Audi A6 krijgt in S-Line-uitdossing een nieuwe diffuser met grijze delen onderaan de achterzijde, bij de A7 Sportback is e.e.a. in chroomkleur afgewerkt. Het S-Line-interieurpakket brengt vooral zwarte afwerking naar het binnenste van de A6 en A7 Sportback, maar ook zaken als een met meer bekleed stuurwiel met schakelflippers en rvs-pedalen. De Audi S6 en S6 Sportback worden tevens op detailniveau herzien.

Meer uiterlijk nieuws: Audi introduceert de nieuwe lakkleuren Arcona White en Madeira Brown Metallic. De Audi S6, S7 Sportback en de A6 en A7 Sportback in S-Line-trim zijn voortaan ook in nieuwe kleuren rood en blauw te krijgen. Audi brengt nieuwe materialen om het interieur mee af te werken naar de twee modellen en geeft elke Audi A6 en A7 Sportback het 12,3-inch grote Virtual Cockpit. De A6 en S6 met de 'basiskoplampen' hebben voortaan volledige ledverlichting met specifieke led-dagrijverlichting. Park Assistant en Park Assist Plus zijn voortaan standaard. Audi topt het optisch vernieuwde tweetal verder af met nieuwe lichtmetalen wielen.

Onlangs werd bekend dat Audi de A7 Sportback uit het Nederlandse leveringsgamma knipte. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur op de vraag of de A7 Sportback straks weer in Nederland leverbaar wordt.