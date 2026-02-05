Audi A6 e-tron is vanaf nu duizenden euro's goedkoper

Vorig jaar verlaagde Audi de prijzen van de A6 e-tron met €4.000. Dat doet het nu weer, al is de prijsverlaging van duizenden euro's nu niet van toepassing op alle varianten. Dat kan AutoWeek melden na een uitvoerige blik op de prijslijst.

Een klein jaar geleden verlaagde Audi de prijzen van de A6 e-tron met €4.000. Ongeacht de gekozen carrosserievariant, aandrijflijn of uitvoering. Nu maakt wordt de Audi A6 e-tron weer €4.000 goedkoper, al is het merk ditmaal iets selectiever. De instapversies met 83 kWh accu en 286 pk sterke elektromotor behouden hun prijs. Alle andere versies profiteren van de prijsverlaging van 4 mille.

Dat betekent dat de Audi A6 Sportback e-tron en Audi A6 Avant e-tron met 100 kWh accu flink goedkoper worden. Zowel de Performance met 367 pk sterke elektromotor op de achteras als de Quattro met twee elektromotoren die samen 428 pk op de been brengen. Een Audi A6 Sportback e-tron is er als Performance nu vanaf €67.990. Voor de Quattro ben je nu op zijn minst €71.990 kwijt. Deze prijzen behoren toe aan de Edition-uitvoeringen. Zowel de A6 Sportback e-tron als A6 Avant e-tron is er ook als Advanced Edition en als S Edition. De A6 Avant e-tron heeft een meerprijs van €1.500.