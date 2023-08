Audi A5: opvolger van A4 maakt elektrificatieslag - Vooruitblik

Highlights

A4 wordt A5

Meer elektrisch

Ook weer als Avant

Terwijl de nieuwe Chinese merken je om de oren vliegen, geijkte namen als de Ford Fiesta en Opel Insignia verdwijnen en de brandstofprijzen de pan uit rijzen, vraag je je misschien soms af of er nog dingen wél hetzelfde kunnen blijven. Nou, dan heeft Audi goed nieuws voor jou. De A4 krijgt gewoon een opvolger met verbrandings­motoren en bovendien in een behoorlijk herkenbare ­verpakking. Hij krijgt wel een andere naam: A5. Dat zit zo; Audi gaat voor zijn elektrische ­modellen de even nummers hanteren en ­reserveert de oneven getallen voorlopig nog voor de brandstofmodellen. ­Zodoende heet straks het elektrische equivalent van de A4 gewoon A4 (e-tron) en is de A5-badge ­bestemd voor de brandstof-middenklasser. Wat er dan gebeurt met de A5 Coupé en de A5 Sportback is nog niet ­bekend, wel weten we al dat de nieuwe Audi A5 – net als de A4 - als sedan en als Avant op de markt komt.

We blikten al eerder vooruit op de Avant, nu leggen we de loep op de ­sedan, al is het nog maar de vraag of we nog van een sedan ­kunnen spreken. Het lijkt er sterk op dat de A5-met-kont meer een soort fastback-achtige wordt en dat betekent ­mogelijk dat de A5 Sportback geen directe opvolger krijgt. Verder kunnen we het uiterlijk van de A5 ­gerust als traditioneel bestempelen en dat is gezien de evolutiegeschiedenis van de A4 niet verwonderlijk.

Eindelijk als plug-in

Toch zijn er ­enkele zaken die de A5 net even wat anders aanpakt dan zijn voorganger. Zo verdwijnt de ‘brievenbus’ boven de grille, de grille zelf wordt wat breder en aan de achterzijde valt vooral op dat de achterlichten aan elkaar ­verbonden zijn met een streep led­verlichting. Waarschijnlijk wordt de nieuwe A5 de laatste met brandstofmotoren en dus is het niet heel verrassend dat daarvoor geen gloednieuwe basis is klaargestoomd. Hij staat op een doorontwikkeling van het MLB­evo-platform van de huidige A4 en A5. Toch is er minstens één belangrijke, technische opsteker. Waar de Audi A4 nog een belang­rijke troef mist ten opzichte van de concurrentie omdat er geen plug-in hybride versies zijn, gaat de A5 wél aan de stekker. Niet ­alleen de A5, maar ook de sportieve RS5 maakt waarschijnlijk kennis met plug-in ­hybridetechniek. Bij die laatste rekenen we opnieuw op een V6 als basis van de aandrijflijn, ­mogelijk zelfs nog dezelfde 2,9-liter zespitter die nu al voorin de RS4 ligt. Wie liever nog niet met een stekker in de weer gaat, heeft logischerwijs de keuze uit enkele ­mild-hybrides. Het is nog zeer de vraag of in ­Nederland weer diesels op de menukaart ­komen. Eerder schrapte Volkswagen hier al de ­Passat met dieselmotor, dus wellicht wacht de Audi A5 eenzelfde lot. We weten waarschijnlijk ­later dit jaar meer en verwachten de markt­introductie in de loop van 2024.