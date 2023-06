Audi A5 Limousine maakt als S5 eerste meters

Wacht even: Audi S5 Limousine? Is de Audi A5 - en dus ook de S5 - niet altijd een Sportback, Cabriolet of Coupé? Klopt als een bus. Althans, nu nog wel. De complete A4-familie wordt bij zijn aanstaande generatiewissel namelijk omgedoopt tot A5. Op deze foto's is de nieuwe Audi A5 Limousine als subtopper S5 in actie te zien.

Autofabrikanten deinzen er bepaald niet voor terug om jarenlang gebruikte modelnamen opeens op andersoortige modellen te plakken. Geregeld worden namen die al decennia een begrip zijn zelfs volledig weggestreept. Audi is er ook niet bang voor zijn naamgevingen eens stevig op te schudden. Zo zei Audi-topman Markus Duesmann in maart tegen onze Duitse collega's van Autobild dat de volgende generatie A4 als A5 door het leven zal gaan. De auto die je momenteel als A6 kent, wordt op vergelijkbare wijze omgedoopt tot Audi A7. Waarom? Om plaats te maken voor elektrische modellen. Audi's volledig elektrische tegenspeler van auto's als de BMW i5 en de Mercedes-Benz EQE gaat namelijk Audi A6 e-tron en Audi A6 Avant e-tron heten.

Wat Audi's nieuwe modelnaamstrategie betekent voor de huidige generatie Audi A5 en A7 Sportback? Dat is nog even de vraag. De Audi A7 Sportback keert mogelijk niet meer terug en het is niet ondenkbaar dat de A5 Coupé, Cabriolet en Sportback min of meer samensmelten met de A4. Daarmee voegt Audi de Coupé- en Cabriolet-versies eigenlijk weer samen met de sedan en Avant waar ze hun techniek mee delen. Kijk niet gek op dus als de straks dus A5 geheten opvolger van de A4 uit een Limousine, Avant, Coupé, Cabriolet en misschien ook wel een Sportback-versie komt te bestaan. Maar of het écht zo gaat lopen, valt nog te bezien.

In de eerste plaats durven we nog niet met zekerheid te stellen dat Audi in dit segment weer een Coupé en een Cabriolet gaat voeren. Dergelijke carrosserievarianten leveren doorgaans namelijk maar een marginaal verkoopsucces op. Groter is het vraagstuk hoe en of de A5 Limousine en A5 Sportback wel naast elkaar kunnen blijven bestaan. Het is namelijk goed denkbaar dat Audi die twee modellen samensmelt tot één model. Op deze spionageplaten zien we waarschijnlijk de nieuwe A5 Limousine. Gezien de relatief ver uitstekende sedankont is dit duidelijk geen Sportback-achtige, al lijken we in de sterker dan bij de huidige A4 Limousine aflopende daklijn wel een Sportback-invloed te zien. Kortom: het is nog even een klein raadsel hoe de A4 en A5 exact samensmelten tot één A5-familie.

Feit is dat er géén volledig elektrische A5 komt. Daar heeft Audi dus een nieuw elektrisch model voor het het vat zitten dat het blijkbaar A4 of A4 e-tron gaat noemen. Onder de nieuwe A5-familie vind je een doorontwikkeling van het huidige MLBevo-platform. Dat het exemplaar op de foto's een dikkere S-variant is verraadt het prototype onder meer met twee sets dubbele uitlaateindstukken en met zijn grote sloffen en zichtbare remmerij die voor milder gemotoriseerde versies aan de heftige kant is.