In het afgelopen jaar presenteerde Audi een nieuwe A5 en een nieuwe brandstof-A6. Alle destijds gepresenteerde versies zijn nu alweer geschrapt, want beide modellen zijn alleen nog maar als plug-inhybride verkrijgbaar. Ook de S5 is dus alweer weg!

“Moderne auto's zijn binnen no-time achterhaald”, kopten we gisteren nog bij de podcast. Om dat punt maar meteen even te maken, schrapt Audi op dezelfde dag zomaar even de S5. Je weet wel, dat is die heerlijke, door een V6 aangedreven stationwagen waarvan verdorie 21 september nog een vergelijkende test verscheen.

En waar testten we die auto dan tegen, vraag je? Wel, tegen een BMW M340i die sinds een recente update óók alweer achterhaald is! Zo snel kan het dus gaan…

Alleen nog als plug-in

De S5 is niet het enige slachtoffer dat bij Audi valt, want het merk heeft besloten om alle niet-plug-inhybride-varianten van de A5 en A6 te schrappen in Nederland. Dat is een rigoureus besluit, want bij hun aantreden in augustus 2024 (A5) en maart 2025 (A6) waren deze auto’s juist helemaal niet als plug-in verkrijgbaar. Toen stonden er louter traditionele TFSI-benzinemotoren op het menu, later volgen de e-hybrid geheten plug-ins.

Audi acht de benzineversies daarmee kennelijk kansloos, en voert zowel de A5 als de A6 uitsluitend nog als e-hybrid. Zelf zegt Audi het tegenover AutoWeek zo: "De focus van onze klant én ons aanbod richt zich meer en meer op elektrificatie. Eind dit jaar verwachten we dat het overgrote deel van de premiummarkt een stekker heeft. Mede hierdoor hebben we ervoor gekozen om vanaf vandaag te stoppen met de TFSI-benzinemotoren van de Audi A5 (35 en 40) en A6 (40). En dus ook de S5. Uiteraard nog wel uit voorraad leverbaar."

De niet-oplaadbare S5 is gezien dit besluit wellicht een logisch, maar toch ook een pijnlijk slachtoffer. De sterkste e-hybrid is met 367 pk weliswaar exact even sterk, maar een 2,0-liter viercilinder met een elektromotor is toch wat anders dan een 3.0 V6.

Voor de duidelijkheid: met de elektrische A6 e-tron heeft dit nieuws uiteraard niets te maken. Die blijft gewoon bestaan en deelt slechts zijn naam en (grofweg) formaat met de niet-elektrische A6, die nu dus altijd evengoed een heel stuk elektrisch kan rijden. Prijzen van de plug-inhybride Audi A5 vind je hier, die van de Audi A6 e-hybrid hier.