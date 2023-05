Audi A5 Avant duikt op bij Nürburgring

Twee maanden geleden zagen we nog de nieuwe Audi A4 Avant, nu zien we dezelfde auto alleen spreken we over de Audi A5 Avant. Dat zit zo; Audi-topman Markus Duesmann heeft in de tussentijd het hardnekkige gerucht bevestigd dat de modellen met verbrandingsmotoren overgaan naar oneven nummers voor zover dat nog niet het geval is. Dit gebeurt voor meer onderscheid tussen elektrisch aangedreven Audi's en Audi's met brandstofmotoren. De Audi A4 is dus één van de modellen die een naamswijziging ondergaat. Bij de volgende generatie spreken we over de A5 en dat maakt dat we hier de Audi A5 Avant zien.

Zoals gezegd is de naamswijziging één van de grootste veranderingen, want opnieuw gaat Audi voor een evolutie van het bestaande ontwerp. Toch zijn er enkele uiterlijke kenmerken die opvallen: zo lijkt bij de Avant de daklijn achteraan wat schuiner af te lopen dan bij de huidige het geval is en ook worden de achterlichten wat platter van vorm. Aan de voorkant lijkt het erop dat de grille en koplampen wat lager in de neus zitten. Verwacht onderhuids geen compleet nieuwe basis voor de A5, maar wel interessante nieuwe aandrijflijnen. De A4 is er immers nog niet als plug-in hybride en daar komt bij zijn opvolger verandering in. Reken ook weer op sportieve versies, waaronder de S5 die we in deze fotoserie opvallend genoeg niet óp maar net buiten de Nürburgring-Nordschleife in actie zien.