Audi A3 wordt gefacelift: S3 toont nieuw Sportback-achterste

Met introductiejaar 2020 is de huidige Audi A3 nog aardig vers, maar toch zit er een facelift aan te komen. Daarvan kregen we in november al een teken, toen er een gecamoufleerde Audi A3 Limousine voor de lens van onze spionagefotograaf verscheen. Aan die auto was al te zien dat Audi, zoals we dat gewend zijn, niet voor een grote koerswijziging gaat. Of dat ook gold voor de Audi A3 Sportback, was nog even gissen. Deze nog aardig volgeplakte S3 schept duidelijkheid.

Ook bij de Audi A3 Sportback blijven de wijzigingen aan het uiterlijk redelijk beperkt. Net als bij de Limousine worden de reflectoren op de bumper bij de facelift verticaal in plaats van horizontaal georiënteerd. Wat verder opvalt, is dat de signatuur in de achterlichten anders is dan we gewend zijn. Er zijn meer losse elementjes in te zien, vooral in het deel dat op de achterklep zit. Bij de achterlichten van de eerste gespotte Audi A3 Limousine leek dat niet het geval, dus mogelijk is die verandering voorbehouden aan de Sportback of zelfs alleen aan de S3 en RS3. Ook in de koplampen van deze S3 ontwaren we een wat andere opzet dan we nu kennen van de A3 én het is anders dan bij de A3 Limousine.

Verwacht in het interieur vernieuwd infotainment aan te treffen. Op motorisch vlak rekenen we niet op grote verrassingen. Naast de 30 TFSI en 35 TFSI zijn bij de Sportback ongetwijfeld ook de plug-in hybride 40 TFSI e en 45 TFSI e weer van de partij. Mogelijk krijgt ook de Limousine die toebedeeld vanaf de facelift. De S3, die er als Sportback en Limousine is, heeft een 310 pk sterke versie van de 2.0 TFSI, mogelijk komt daar nog een klein schepje vermogen bovenop. Het wachten is nog op een eerste levensteken van de gefacelifte met 2.5 vijfpitter uitgeruste RS3. Dat Audi al aan het testen is met de S3, betekent waarschijnlijk dat de onthulling van de reguliere gefacelifte A3 niet heel lang meer op zich laat wachten.