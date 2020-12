Audi A3 Sportback als 245 pk sterke plug-in hybride

Eerder dit jaar breidde Audi het Europese leveringsgamma van de A3 Sportback uit met de 40 TFSI e, een plug-in hybride variant met een van diverse andere modellen van de Volkswagen Groep bekende aandrijflijn. Die 204 pk sterke plug-in hybride A3 Sportback moet zijn meerdere nu erkennen in de 245 pk sterke 45 TFSI e.

Net als de aandrijflijn van de 40 TFSI e is ook de samenstelling van de 45 TFSI e een bekende. De plug-in hybride aandrijflijn kennen we namelijk al van auto's als de Skoda Octavia iV RS, Golf GTE, Seat/Cupra Leonen Audi Q3. Ook in de A3 Sportback 45 TFSI e ligt dus een 150 pk en 250 Nm sterke geblazen 1.4, die samenwerkt met een 110 pk en 400 Nm sterke elektromotor die in de zestraps automaat is geïntegreerd. Het systeemvermogen bedraagt 245 pk en 400 Nm. Daarmee haalt de A3 Sportback 45 TFSI e in 6,8 seconden een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is vastgesteld op 232 km/h.

De A3 Sportback 45 TFSI e heeft dankzij een 13 kWh groot accupakket een elektrische actieradius van 63 kilometer. Het pakket is met maximaal 2,9 kW weer vol te jagen met stroom. Een leeg pakket is thuis aan het stopcontact in zo'n vijf uur weer opgeladen.

Zijn er optische verschillen tussen de A3 Sportback 40 TFSI e en 45 TFSI e? Zeker. De kenner weet de krachtigere versie van de 204 pk sterke variant te onderscheiden door de standaard in het zwart uitgevoerde grille en de rode remklauwen. De remmerij is in de 45 TFSI e net even krachtiger dan in de 40 TFSI e. De remschijven hebben bij de 45 TFSI e voor een diameter van 34 centimeter en achter van 31 centimeter.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.