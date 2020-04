Audi A3 Limousine duikt op in China

In China zijn de eerste foto's opgedoken van de op stapel staande sedanversie van de nieuwe Audi A3: de A3 Limousine. De A3 met sedankont komt ook naar Europa, maar niet in de vorm zoals je hem op deze foto's ziet.

Audi had van de vorige generatie A3 een sedanversie op de menukaart staan die als A3 Limousine in de orderboeken kwam te staan. Ook in China werd die A3 Limousine verkocht, maar waar auto's als de BMW 3-serie en Audi A4 nagenoeg alleen in verlengde vorm in China worden verkocht, behield ook de door FAW-Audi in China gebouwde A3 Limousine zijn Europese afmetingen (foto 3 en 4). Voor de nieuwe A3 Limousine die wel op deze in een fabriekshal gemaakte foto's zien, geldt iets anders.

Op de achterklep van deze nieuwe A3 Limousine, is modelnaam A3 L af te lezen. Samen met het duidelijk vrij lange achterportier bevestigt dat dat FAW-Audi de voor de Chinese markt bestemde versie van de A3 Limousine wél een langere wielbasis geeft. Reken op zo'n acht tot tien centimeter extra tussen de voor- en achteras, centimeters die geheel ten goede zullen komen aan de beenruimte van de achterpassagiers.

De reguliere versie van de nieuwe A3 Limousine komt wél naar Europa. Op onze markt neemt de auto het op tegen de A-klasse Limousine van Mercedes-Benz en in mindere maten tegen auto's als de CLA en 2-serie Gran Coupé. Ook zou een vergelijk met de Mazda 3 Sedan en Toyota Corolla Sedan een interessant vergelijk opleveren. De vraag is echter of die laatste twee door de A3 Limousine-kopersgroep als alternatief worden gezien. Reken op een reeks 1.0 en 1.5 TSI-motoren, een aantal 2.0 TDI-diesels en uiteraard op termijn een S3 en een RS3. De RS3 Limousine is al eens voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen. Of er van de A3 Limousine dit keer wél een plug-in hybride komt, valt nog te bezien.