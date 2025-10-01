Audi A2 e-tron: Audi blaast de eigenwijze A2 nieuw leven in

In de Audi-geschiedenis is de Audi A2 een rare snuiter in de meest positieve zin van het woord. In het jaar waarin het twintig jaar geleden is dat het eigenzinnige midi-MPV'tje uit productie ging, kunnen we je foto's laten zien van de auto die de A2 naar het heden vertaalt. Is dit de Audi A2 e-tron?

De Audi A2, je moet ervan houden. Wat in 1997 tijdens de IAA van Frankfurt begon met een Al2 geheten studiemodel, leidde in 1999 tot de introductie van een compacte MPV-achtige met een lichtgewicht carrosserie dankzij de toepassing van aluminium. De slechts 3,83 meter korte A2 was binnen de Audi-familie natuurlijk een vreemde eend, maar wel een die de handen her en der op elkaar wist te krijgen. Al waren er zat mensen die de A2 niet bij Audi vonden passen, of het eigenwijs gevormde model simpelweg niet fraai vonden. Twintig jaar nadat de Audi A2 uit productie ging, kunnen we je de eerste foto's laten zien van wat misschien wel zijn opvolger is.

Alhoewel, in zekere zin kun je de in 2010 geïntroduceerde A1 als opvolger van de A2 zien, ook dat was immers een compacte Audi op een platform dat door andere merken van de Volkswagen Group voor een B-segmenter werd gebruikt. Hoe dan ook: designverwijzingen naar de A2 van weleer kreeg de A1 niet, de later op de markt gebrachte Q2 evenmin. Op de ingepakte Audi op deze foto's zien we overduidelijk kleine visuele hommages aan de A2. Kijk maar eens naar de ietwat aflopende daklijn, die overloopt in een hoog in de kont gepositioneerde spoiler in een door een 'horizontaal' en verticaal deel opgesplitste achterruit. Ook is de MPV-achtige ver naar voren doorlopende A-stijl - waardoor een extra zijruitje ontstaat - een knipoog naar de A2 van weleer. De invulling van met name de achterlichtunits is duidelijk nog niet definitief.

Voorlopig durven we het dan ook aan om de auto op de foto's Audi A2 e-tron te noemen. Inderdaad: e-tron en dus helemaal elektrisch. Het lijkt een relatief compacte elektrische cross-over te worden, mogelijk een die net als auto's als de Volkswagen ID Polo, het cross-over-alternatief daarvan én auto's als de Skoda Epiq en Cupra Raval op het MEB Entry-platform komen te staan. Dat betekent dat de Audi A2 e-tron in de basis een voorwielaandrijver wordt, al komen er vast ook versies met vierwielaandrijving aan.

De Audi A2 e-tron dient ongetwijfeld als opvolger van de Audi Q2. Die cross-over werd in 2016 geïntroduceerd. Zustermodel Volkswagen T-Roc kreeg onlangs een directe opvolger, maar dat lijkt niet in het verschiet voor de Q2 te liggen. Indirect toch wel, aangezien deze A2 e-tron in het gat zal springen dat die Q2 achterlaat. Leuk weetje: al in 2011 blikte Audi vooruit op een nieuwe elektrische A2. Die is tot op heden dus nooit gekomen. In oktober 2024 perste Audi nog wat nieuwe designelementen in een zogenoemde restomod van een oer-A2.