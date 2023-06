Audi A1 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een aantal autofabrikanten laat vanaf binnenkort het B-segment voor wat het is. Eén daarvan is Audi, dat daar nu nog dienstdoet met de A1: een compacte hatchback volgens het premium-recept. Dat recept laat zich kenmerken door legio keuzemogelijkheden om je A1 geheel naar eigen smaak samen te stellen. Maar wat blijft ervan over als je al die opties links laat liggen?

Audi A1 Pro Line 25 TFSI, €29.932

Een Audi voor minder dan 30 mille, dat lukt je alleen nog met de allergoedkoopste A1. Al zodra je een van de goedkoopste opties - zoals het 'opbergpakket' (vakken achterop de rugleuningen, een slot op het dashboardkastje en een vak onder de bijrijdersstoel) van €155 - aanvinkt, ga je over die grens van €30.000 heen. De Audi is, zoals het 'hoort', duurder dan de technisch verwante Polo van zustermerk Volkswagen. Waar dat 'm in zit?

In ieder geval niet in de aandrijflijn. Ook bij Audi begint het aanbod met de '25 TFSI', oftewel een 1.0 3-cilinder-turbo met 95 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Die combinatie helpt de Audi A1 aan een 0-100-tijd van 11 seconden en een topsnelheid van 193 km/h. Vertragen gaat middels schijfremmen op de vooras en trommelremmen op de achteras. Aan laatstgenoemde kun je de allergoedkoopste aandrijflijn overigens gelijk herkennen: zodra je met een Audi A1 met 110 pk of meer te maken hebt, heeft die achter schijfremmen. De remmen houden zich bij de instapper overigens schuil achter 15-inch lichtmetalen wielen.

Knalgeel, knalrood

Zoals gezegd is de A1 behoorlijk te personaliseren, en dat geldt vooral voor de buitenkant. Wielen met een diameter van tot 18 inch behoren tot de mogelijkheden, evenals contrasterende delen (zoals het dak) en lakkleuren als parelmoer-rood en metallic-geel. Alle lakopties kosten hetzelfde: €772. De enige gratis optie is - helaas - een witte unilak. De standaard-verlichting is van het conventionele soort en voor modernere ledverlichting voor- en achter dien je dus bij te betalen. Dat gaat om behoorlijke bedragen, die je 'voorkomt' door voor een duurder uitrustingsniveau te gaan.

Binnenin de minst dure Audi A1 treffen we in stof gehulde, in hoogte verstelbare stoelen en een dashboard met daarin een digitaal instrumentarium en een centraal scherm-met-navigatiefunctie. Dat scherm heeft naast navigatie ook Apple Carplay en Android Auto te bieden en stuurt zijn geluiden via zes speakers het interieur in. Het 'Audi Sound System' tegen een meerprijs van €379 voegt daar twee extra speakers - waaronder een subwoofer - aan toe, en wie echt uit wil pakken gaat voor het Sonos-systeem met nog meer luidsprekers.

Gele sportstoelen

Een van de vele opties die opvalt om zijn niet al te hoge prijs, is die van sportstoelen. Voor €365 extra krijg je geheel ander, uitgebreider (handmatig) verstelbaar meubilair voorin, dat desgewenst door Audi voorzien wordt van een deels gele stof. Lekker gek en toch bepaald niet duur.

Maar goed, het gaat hier om de basisuitvoering, dus we laten het kleurtje - net als al het andere 'lekkers' - links liggen. Dat betekent ook dat we van doen hebben met een handbediende airco, een multifunctioneel stuurwiel en het ontbreken van contrasterende instaplijsten - echt! Verder heeft de Audi cruise-control, enkele actieve veiligheidssystemen (zoals een noodstop- en rijstrookassistent), een in delen neerklapbare achterbank en verwarmbare zijspiegels.

Al met al is de Audi 'basic-compleet'. Airco, cruise-control, enige praktische zaken en smartphone-connectiviteit zitten erop. Dat zien we tegenwoordig bij elke auto van €30.000, dus verbazingwekkend is het niet. Wel kunnen we stellen dat er van de premium-uitstraling niks overblijft als je een Audi A1-zonder-meerprijs bestelt. Of juist wel: 'premium' betekent vaak ook dat je eigenlijk echt niet wegkomt met het niet-bestellen van opties, en dat is hier zeker het geval. Met zijn halogeenverlichting, 15-inch wielen en driecilinder roffel komt er niet bepaald iets voorrijden met deze basic-A1, ondanks zijn vier ringen.

Audi A1 'editions' maken heel veel goed

De oplossing? Een ruim €2.000 goedkopere Volkswagen Polo met een rijkere standaarduitrusting (ledverlichting, adaptieve cruise-control) biedt een alternatief, maar ook de 'editions' die Audi voor de eindelevensfase van de A1 in het leven riep verdienen de aandacht. De 'S edition' brengt een S-line-in- en exterieur, 17-inch wielen, ledverlichting en nog wat extra's met zich mee voor een relatief bescheiden meerprijs van nog geen €2.000. Die uitvoering maakt qua uitstraling al een heleboel goed. Een Audi A1 voor minder dan 'maar' 30 mille verhult geenszins dat-ie dat is, maar eentje van nét iets meer oogt al heel anders. Mocht je er een willen kopen nu het nog kan, doe er dan vooral je voordeel mee.