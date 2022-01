Audi 80 (1976) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Soms worden moderne Audi's nog wel eens gekscherend 'luxere Volkswagens' genoemd, maar dat is iets dat eigenlijk al decennialang speelt. Er was echter ook een tijd dat het andersom was en een Volkswagen juist een Audi-afgeleide was. Dat was ook het geval bij de eerste generatie Audi 80 en de eerste Volkswagen Passat. De 80 verscheen eerst en een jaar later kwam de sterk daarop lijkende eerste Passat op de markt. De Passat was dan ook in grote lijnen de fastbackversie van de 80. Van de eerste Passat had je geen echte sedan, dat bleef voorbehouden aan de 80. Met een klein beetje fantasie hebben we hier dan ook een voorvader staan van de onlangs uitgezwaaide laatste Passat sedan, al is het dat toch vooral van de A4.

Hoe je het ook wendt of keert, dat er overeenkomsten waren, was geen schande. Wel kunnen we ons zo voorstellen dat in 1976, toen dit exemplaar van de band rolde, de 80 vanwege zijn frontje al wel enigszins bedaagd overkwam. Dat zette Audi dan ook in dat jaar recht met een behoorlijk ingrijpende facelift.

Net voordat het zover was, rolde deze rode 80 - die AutoWeek-forumlid HarmenA tegen het lijf liep - van de band. De bedoelen we ook echt nét voor de facelift, het zou zomaar kunnen dat dit één van de allerlaatste oer-80's is. Echt iets bijzonders dus, zeker zo als tweedeurs. Bovendien lijkt het er op basis van deze foto's op dat we hier echt met een puntgaaf exemplaar te maken hebben, ongetwijfeld is-ie ooit grondig gerestaureerd. In ieder geval is het nog een betrekkelijk nieuwe gast in Nederland, want slechts iets meer dan een jaar geleden werd de 80 hier voor het eerst geregistreerd. Een lekker bescheiden versie overigens, met z'n 60 pk sterke 1.3, de basismotor.