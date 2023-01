Audi 100 (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Vorig jaar stonden we al even stil bij een Audi 80 uit het AutoWeek-occasionaanbod en nu hebben we zijn grotere broer te pakken. De twee hebben de nodige overeenkomsten en voor allebei geldt dat ze uit een tijd stammen waarin Audi's een zekere bescheidenheid over zich hadden. Daardoor zie je direct dat deze 100 inmiddels echt wel een Audi met respectabele leeftijd is, maar tegelijkertijd heeft deze 100 juist door zijn gebrek aan tierelantijntjes een redelijk tijdloze uitstraling. Zeker zo in het zilvergrijs, een nog altijd populaire 'kleur'. De oranje beglazing van de richtingaanwijzers en de niet-meegespoten delen in de bumpers getuigen wel duidelijk van een ander tijdperk.

Dat geldt overigens ook voor de motor in dit exemplaar, dat is een vijfcilinder. Die ruimde bij opvolger A6 na de eerste generatie (in wezen een gefacelifte versie van deze laatste 100) het veld. Natuurlijk kun je ook tegenwoordig nog wel een vijfpitter krijgen bij Audi, maar met een zekere weemoed denken we terug aan de tijd dat die nog in een dikke luxe sedan lag. Wel lag het blok behoorlijk ver naar voren, een kwaal waar meer Audi's last van hadden, dus het genieten moest meer van het geluid dan van de wegligging van de auto komen. Maar ach, een 100 kocht je ook niet per se om er hard mee de bocht om te gaan. Deze 100 heeft dat waarschijnlijk überhaupt niet veel gedaan. Hij lijkt er, zeker voor zijn leeftijd, goed verzorgd bij te staan. Hier is waarschijnlijk voorzichtig mee omgesprongen. Ook de kilometerstand van slechts 146.311 km is een indicatie van een rustig bestaan.

Bij het bestellen in 1991 is er bijbetaald voor airconditioning, daar mag je de eerste eigenaar gerust met terugwerkende kracht voor bedanken. Verder gaat het immers betrekkelijk sober aan toe in de 100. Elektrisch bedienbare ramen? Vergeet het maar. Een dakraampje? Nee hoor. Ietwat kleur in de bekleding? Ook niet, het is een schril contrast met de visuele prikkels die je tegenwoordig in een A6 voorgeschoteld krijgt. Wie weet vind jij dat juist wel reuzecharmant. In dat geval mag je wel alvast een aardige som geld opzijzetten, want de vraagprijs is €6.750. Dat is stevig, al heeft het er ook wel alle schijn van dat het echt een keurig exemplaar is. Wil je het zelf gaan onderzoeken: hij staat in het Drentse Gieten, in de buurt van Assen.