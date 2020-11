Aston Martin eert Vantage-racers met complete set

Alle drie de Vantages in de Legacy Collection zijn gespoten in Stirling Green en hebben fluorescerend gele details, kleuren die vaker terugkomen op modellen van Aston Martin Racing. Het is niet zo dat de raceafdeling van het merk een paar oude Vantages heeft gepakt en er een nieuw laklaagje overheen heeft gespoten, want de racers staan stuk voor stuk op een nieuw chassis en zijn klaar om het circuit op te gaan. Iedere auto uit de Legacy Collection is dan ook de laatst gebouwde auto van zijn model. De Vantage GT4 is nummer 108, de V12 Vantage GT3 nummer 47 en de Vantage GTE is het zevende exemplaar. Niet geheel toevallig heeft de GTE dan ook chassisnummer 007 mee gekregen.

De Vantage GT4 was de allereerste racer op basis van de toenmalige V8 Vantage. In 2009 werd hij onthuld en hij is tot 2018 gebouwd. Volgens Aston Martin racen sommige exemplaren nu nog steeds. In 2012 volgde de V12 Vantage GT3, nu dus met een schreeuwende V12 met 600 pk onder de kap. Deze auto heeft verschillende teams aan successen geholpen in het Britse GT-kampioenschap. Met de V8 Vantage GTE probeerde Aston Martin het zelf in het World Endurance Championship. Niet onverdienstelijk, want de auto heeft onder meer twee klassementsoverwinningen op de 24 uur van Le Mans geboekt.

Aston Martin Racing biedt de Legacy Collection eenmalig aan als complete set voor de verzamelaar. Hoewel alle drie de auto's dus circuitklaar zijn, is het niet aannemelijk dat ze ooit het asfalt zullen zien. Een prijs is niet bekend.