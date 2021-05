Aston Martin werkt aan volledig elektrisch model

Aston Martin is bezig met een volledig elektrisch model. Dat zegt CEO Tobias Moers. Volgens de topman moet de eerste EV van Aston Martin in 2025 of 2026 op de markt komen. Daarbij is het de bedoeling dat het platform waarop die auto komt te staan bruikbaar is voor meerdere modellen.

Moers doet de toekomstplannen van Aston Martin uit de doeken in een interview met TopGear. Het merk zal de stap naar elektrificatie ook wel moeten maken, want vooralsnog lijkt het erop dat de verkoop van nieuwe brandstofauto's in 2030 aan banden wordt gelegd. Bovendien hebben merken als Bentley al een EV-strategie op tafel liggen. Volgens Moers wordt 'de volgende generatie sportauto' van Aston Martin een EV en moet het model in 2025 of 2026 op de markt komen. Dat kan natuurlijk van alles zijn, maar aangezien de DB11 het langste meedraait in het huidige aanbod van Aston Martin, is het goed mogelijk dat de opvolger daarvan een elektrohart krijgt. Moers stelt dat het elektrische platform geschikt moet zijn voor zowel sportauto's als SUV's. Overigens heeft Aston Martin al eens een elektrisch uitstapje gedaan.

Mogelijk kijkt Aston Martin voor dat nieuwe elektrische platform naar Mercedes-Benz. Het Duitse merk heeft inmiddels een aanzienlijk belang in Aston Martin en levert onder meer de 4.0 V8 biturbo en het infotainmentsysteem aan de Britten. Moers zegt dat dat een 'lopende discussie' is en noemt terloops het platform van de EQS, maar hij vraagt zich tegelijkertijd af of dat de juiste basis is voor een sportief merk. De ambities van de topman liegen er in ieder geval niet om: in 2030 denkt hij dat de helft van alle afgeleverde Aston Martins elektrisch is en de rest een plug-in hybride aandrijflijn heeft. Daarnaast blijven er volgens hem nog 'enkele honderden auto's' met alleen een brandstofmotor geleverd worden als circuitspeeltje.

Andere plannen

Aston Martin werkt momenteel aan verschillende modellen met een middenmotor. Het topmodel Valkyrie krijgt een atmosferische V12, maar daaronder komen de Valhalla en de Vanquish te staan. Die laatste twee krijgen een plug-in hybride aandrijflijn met een V6 aan boord. Het verschil tussen de Valhalla en de Vanquish is dat die laatste meer gericht is op dagelijks gebruik. Verder zegt Moers dat er mogelijk over twee jaar een plug-in hybride variant van de DBX op de markt komt, waarbij men gebruik maakt van technologie van Mercedes-Benz. De CEO ziet tevens kansen voor de DB11 en DBS, maar treedt daarover nog niet in detail.

Het is goed mogelijk dat Aston Martin in de toekomst gebruik gaat maken van de 800 pk sterke hybride V8 waar AMG momenteel aan werkt, maar ook de plug-in hybride aandrijflijn met viercilinder turbo uit de nieuwe C 63 zou een optie kunnen zijn. Moers zegt in het interview namelijk dat hij dat laatste idee heeft geopperd toen hij nog CEO was bij Mercedes-AMG. Het is dus niet ondenkbaar dat hij ook plek ziet voor de viercilinder bij Aston Martin.

Kortom, de komende jaren staat er veel te gebeuren bij de Britse fabrikant. Veel van de toekomstplannen zijn momenteel nog tamelijk vaag. De komende jaren zal moeten blijken wat Aston Martin concreet in petto heeft, al lijkt Moers duidelijk een koers te hebben gekozen. "Momenteel moeten we onze gevechten kiezen, het bedrijf financieel beter maken en bouwen aan een duurzame toekomst," aldus de topman.