Aston Martin voor 17 procent in handen van Chinese Geely

De Chinese gigant Geely heeft zijn belang in Aston Martin ruim verdubbeld. Waar het bedrijf vorig jaar al in één klap 7,6 procent van Aston Martins aandelen kocht, heeft het nu 17 procent van de aandelen van de Britse exotenbouwer in handen.

Geely wordt groter en groter. We kenden de Chinese naam al van Polestar, Volvo, Smart, Lotus en Lynk & Co, en vorig jaar kocht het plots ook een belang van 7,6 procent in Aston Martin. Dat belang wordt nu ruim verdubbeld, want Geely koopt nog eens bijna 10 procent van Aston Martins aandelen. Het Chinese concern is nu voor 17 procent eigenaar van het Britse merk, na voor zo'n €270 miljoen aan aandelen te hebben gekocht. Daarmee heeft Geely bijna net zoveel over de Britten te zeggen als Mercedes-Benz, dat 20 procent van Aston Martins aandelen bezit. Zeggenschap verdelen kunnen de twee overigens wel; samen hebben ze een 50/50-belang in Smart.

Geely geeft nog niks prijs over zijn intenties met Aston Martin, maar het geld van de Chinese gigant is bij de Britten waarschijnlijk zeer welkom. Daarbij heeft Geely veel know-how als het aankomt op elektrische auto-architectuur en aandrijflijnen, wat Aston Martin zonder meer kan gebruiken bij zijn elektrificatieslag. Een gezonde toekomst van het klassieke Britse merk lijkt in ieder geval een stukje waarschijnlijker door de gedeeltelijke overname.