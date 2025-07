In februari 2024 keerde de toen zeven jaar oude Aston Martin Vantage terug van een grondige sessie op de snijtafel. Er veranderde zelfs zoveel, dat de Engelsen spraken van een nieuwe generatie. Het is die sterk vernieuwde en 665 pk en 800 Nm sterke Vantage die nu zijn meerdere moet herkennen in de Aston Martin Vantage S.

Sterker en sneller

Net als de Vantage heeft de Vantage S de bekende 4.0 V8 met twee turbo’s van Mercedes-Benz AMG. Die achtcilinder ramt in de Vantage S echter 680 pk naar de achterwielen. Dankzij het vliegensvlugge schakelwerk van de achttraps automaat stampt de Vantage S vanuit stilstand in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Een heuse 0,1 tel eerder dan het origineel. Zijn topsnelheid: 325 km/h.

Er is meer dan enkel meer vermogen. Zo is de gasrespons alsmede het gevoel in het gaspedaal aangepast, heeft de sportieve Brit aangepaste rijmodi, is de ophanging herzien en heeft de Vantage S nieuwe motorsteunen. Opvallend hierbij: de dempers achter zijn iets zachter afgesteld en de steunen van de transmissie zijn 10 procent minder stijf. Volgens Aston Martin maakt dat de auto bij lagere snelheden iets comfortabeler. Opmerkelijk voor een S-versie.

Meer aanpassingen? Zijn er. Zo zit het subframe direct tegen de carrosserie geschroefd zonder tussenkomst van rubbers. Ook is de wielgeometrie herzien en zijn er diverse softwarematige aanpassingen.

Vanbuiten herken je de Vantage S onder meer aan zijn nieuwe sleuven in de motorkap die de V8 van meer koeling moeten kunnen voorzien. Ook zijn er de nodige S-badges, extra lipjes en randjes én een achterspoiler die tot 44 kilo extra neerwaartse druk oplevert. Aanpassingen aan de bodem van de auto leveren op topsnelheid wel 67 kilo op.

Zowel de dichte Aston Martin Vantage S als de open Aston Martin Vantage Roadster S komen in het laatste kwartaal van dit jaar op de markt. Nederlandse prijzen hebben we nog niet.