Aston Martin Vanquish als unieke Shooting Brake

Vind je een Porsche 911 maar de Golf onder de supercars en is zelfs een Aston Martin je niet bijzonder genoeg? Neem dan eens contact op met voormalig Jaguar- en Aston Martin-ontwerper Ian Callum. Die tekent graag iets unieks zoals een Aston Martin Vanquish 25 Shooting Brake voor je.

Ian Callum heeft met zijn Callum geheten designbureau een stevige greep op een kleine hoek van autoland. In dat nisje winkelen mensen die een normale Porsche, Ferrari, Lamborghini of Aston Martin maar de standaard vinden, maar die een door een tuner aangepaste variant niet kunnen pruimen. Callum tekent maar wat graag iets unieks voor je en laat met deze Aston Martin Vanquish 25 Shooting Brake zien waartoe het in staat is. Al een ruime twee jaar geleden kondigde Callum de komst van de auto aan, maar nu is hij er écht.

De Aston Martin Vanquish 25 Shooting Brake is - zijn naam geeft het al weg - een Shooting Brake-versie van de Vanquish 25 die medio 2020 debuteerde. Helemaal nieuw is de unieke creatie dus niet. De Vanquish 25 was dat natuurlijk evenmin, dat was immers een op de tussen 2001 en 2007 verkochte Vanquish die Callum enigszins had gemoderniseerd.

Uitgebreide informatie over de Vanquish 25 Shooting Brake deelt Callum niet. Wel geeft het duidelijk aan dat het voorlopig om een concept-car gaat, maar dat er altijd gesproken kan worden over het bouwen van een unieke auto voor jou. Mits je genoeg geld op tafel legt, welteverstaan. Leuk weetje: Callum is ook verantwoordelijk voor de Vanquish zoals die in 2001 op de markt kwam. Ook de Shooting Brake is dus helemaal Callum.

Door de jaren heen zijn er meerdere Shooting Brakes op basis van een Aston Martin verschenen. We noemen de Bertone Jet 2, de Bertone Jet 2+2 op basis van de Rapide en de Vanquish Zagato Shooting Brake. Stuk voor stuk creaties van een designhuis en niet van Aston Martin zelf.