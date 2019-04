Aston Martin Rapide E gepresenteerd

Er staat een hoop te gebeuren bij Aston Martin. Het merk heeft de AM-RB003 en een nieuwe Vanquish in het vat, het merk komt met een SUV én is druk met de Valkyrie en de DBS GT Zagato. Allemaal nieuws voor later, want eerst gaat de aandacht uit naar deze volledig elektrische Rapide E!

Aston Martin kondigde in 2015 al de komst aan van een volledig elektrische versie van de Rapide. In dat jaar liet Aston Martin al een eerste prototype zien van de gelikte, gestrekte én geëlektrificeerde auto die de naam Rapide E op zich gedrukt zou krijgen. Nu is eindelijk het moment daar dat de productieversie aan de buitenwereld mag voorstellen.

De in China onthulde en samen met Williams Advanced Engineering ontwikkelde Rapide E heeft twee elektromotoren op de achteras die samen goed zijn voor een indrukwekkende 610 pk en 950 Nm. Opvallend daarbij is dat de Rapide E dus géén vierwielaangedreven model wordt zoals veel andere met meer dan één elektromotor uitgeruste modellen. De Rapide E is in staat zich in minder dan vier tellen naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) te lanceren. De topsnelheid ligt op 250 km/h.

Het accupakket van de Rapide E heeft een capaciteit van 65 kWh en ligt op de plek waar bij 'reguliere' Rapides de 6,0-liter grote V12, de transmissie en de brandstoftank zijn gevestigd. Met die accu moet de Rapide E een actieradius van zo'n 320 kilometer kunnen halen (WLTP). Met een 400v 50kW lader is de Rapide E na 1,5 uur laden goed voor een actieradius van zo'n 300 kilometer, maar wie de 800v 100 kWh lader erin plugt, moet et volledige pakket in een uur vol kunnen krijgen.

Vanbuiten is de Rapide E onder andere te herkennen aan zijn aangepaste bumperwerk en aan de vele blauwe accenten. Aston Martin keist er voor om de snuit van de Rapide E niet dicht te plamuren met plaatwerk en daarmee behoudt de Rapide zijn gezicht. De Engelsen zeggen de aerodynamica van de auto verder te hebben verbeterd. Zo heeft de Rapide E een grotere diffuser aan de achterzijde, speciale aluminium wielen en een bodem die dankzij de afwezigheid van een uitlaatsysteem veel 'gladder' is. Volgens Aston Martin snijdt de Rapide E 8 procent efficiënter door de lucht dan z'n reguliere broertjes. Net als in het exterieur verwerken de Engelsen diverse blauwe accenten in het binnenste van de Rapide E. Andere aanpassingen aan het interieur: de analoge klokken verdwijnen en maken plaats voor een digitaal instrumentarium.

Wie er eentje wil, moet zéér snel contact opnemen met Aston Martin. Er komen namelijk slechts 155 exemplaren beschikbaar. De Rapide E is de eerste Aston Martin die uit de nieuwe productuctiefaciliteit in St. Athan gebouwd gaat worden.