Aston Martin onthult DBS Superleggera Concorde

De mensheid bereikte in 1969 niet alleen de maan, maar vloog ook voor het eerst supersonisch met een passagiersvliegtuig. Toen steeg de beroemde Concorde namelijk voor het eerst op. Hoewel het baanbrekende stuk techniek in de jaren erna zorgde voor ongekend snelle vluchten rond de wereld, bereikte de Concorde - mede door een zeer dodelijke crash in 2000 - in 2003 het einde van de lijn. De bijzondere creatie blijft echter tot de verbeelding spreken en daarom besloot Aston Martin deze DBS Superleggera aan het vliegtuig op te dragen.

De tot Concorde gedoopte DBS Superleggera betreft een tot 10 exemplaren gelimiteerde versie. De auto werd onder handen genomen door 'Q by Aston Martin' en heeft onder andere een kleurencombinatie die ontleend is van British Airways. De kleuren van de Concorde-vliegende Britse maatschappij komen ook subtiel terug in het logo, op de voorbumper, achterspoiler en de diffuser.

In het interieur treffen we donkerblauw leer, dat qua kleur doet denken aan de vliegtuigstoelen van weleer. Het Concorde-logo prijkt op de hoofdsteunen en op de zonneklep zien we een afbeelding die het doorbreken van de geluidsbarrière moet voorstellen. Het meest bijzondere is echter het feit dat de schakelflippers gemaakt zijn van titanium delen uit de Rolls Royce-motor van een echte Concorde.

Waar de Concorde het absolute vlaggenschip onder de vliegtuigen was, is deze DBS dat binnen de Aston Martin-stal. De Superleggera heeft slechts 3,4-seconden nodig om 100 km/h te bereiken en trekt door tot net geen 340 km/h. Niet supersonisch, maar de Concorde-naam wordt in ieder geval niet zomaar op de eerste de beste auto geplakt.