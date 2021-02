Aston Martin mikt op 'eerste stappen naar winst' in 2021

Het was geen al te best jaar voor Aston Martin. Ondanks de verse financiële injectie van miljardair Lawrence Stroll kwakkelde het merk in 2020 behoorlijk. De omzet nam met 38 procent af tot omgerekend €708,6 miljoen en het verlies komt voor belastingen uit op omgerekend €539,7 miljoen. In 2019 was het verlies nog omgerekend €138,5 miljoen. Dit grotere verlies is deels te wijten aan de gevolgen van het coronavirus, waardoor Aston Martin minder kon produceren en de totale verkoop met 32 procent daalde tot 4.150 auto's. De productie daalde met 42 procent tot 3.394 auto's. Het was echter niet alleen vanwege het coronavirus dat Aston Martin in 2020 minder auto's produceerde. Het merk probeerde ook de totale voorraad aan auto's bij de dealers omlaag te krijgen, iets waar het gezien het verschil tussen het productie- en verkoopcijfer in geslaagd lijkt te zijn.

Verder is er het afgelopen jaar behoorlijk wat veranderd bij Aston Martin. Lawrence Stroll en zijn mede-investeerders hebben de bezem door het bedrijf gehaald en haalden Tobias Moers vanuit Mercedes-AMG binnen als nieuwe CEO. Komend jaar verwacht Aston Martin de vruchten te kunnen plukken van de reorganisatie, die intern 'Project Horizon' wordt genoemd. Het doel voor de productie staat op 6.000 auto's en in de tweede helft van het jaar moeten de eerste exemplaren van de Valkyrie afgeleverd gaan worden. Daarnaast staat er voor het derde kwartaal een nieuwe variant van de DBX op de planning, maar daar laat Aston Martin verder nog niets over los. Wel is de SUV een belangrijke pijler voor het merk in de weg naar winstgevendheid.

Aston Martin hoopt in 2021 de 'eerste stappen naar winstgevendheid' te kunnen zetten, maar noemt nog geen concreet cijfer. Een doel voor de middellange termijn ligt er wel: rond 2024 en 2025 wil het merk 10.000 auto's per jaar produceren, een omzet van omgerekend €2,3 miljard halen en een operationele winst van omgerekend €579 miljoen draaien. Of Aston Martin die stijgende lijn komend jaar in kan zetten, wellicht met een imagoboost door het Formule 1-team, zal moeten blijken.