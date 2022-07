Aston Martin mikt op €771 miljoen nieuw kapitaal

In financieel opzicht ligt Aston Martin al een tijd aan het infuus. De introductie van de DBX hielp het merk aan een stijgend verkoopcijfer, maar onder aan de streep kwam Aston Martin in 2021 nog steeds op een rood cijfer van €255 miljoen uit. Het geld lekt er dus behoorlijk hard uit en dat terwijl het merk een behoorlijke taak wacht op het gebied van elektrisch rijden. In 2030 moet Aston Martin namelijk volledig elektrisch zijn en in 2025 moet de eerste EV van het merk in al de showrooms staan. Slik.

Om die investeringen te kunnen bekostigen, gaat Aston Martin met de pet langs zijn aandeelhouders en potentiële nieuwe investeerders. Niet zonder succes, want met het Saudische investeringsfonds PIF heeft Aston Martin een nieuwe investeerder aan boord. PIF gaat omgerekend namelijk €91,9 miljoen investeren in Aston Martin in ruil voor 16,7 procent van de aandelen. Dat maakt PIF, dat tevens belangen heeft in Lucid Motors en McLaren, tot één van de grootste aandeelhouders van het merk. Naast PIF investeren ook het Yew Tree Consortium (het investeringsbedrijf van Lawrence Stroll) en Mercedes-Benz AG in Aston Martin. De totale investering van deze drie partijen bedraagt volgens het voorstel omgerekend ruim €395 miljoen, de overige €376 wil Aston Martin binnen hengelen met een publieke aandelenemissie.

Met deze investeringsstrategie slaat Aston Martin een bod van het Atlas Consortium, een samenwerking van de Investindustrial Group en Geely, in de wind. Dat conglomeraat bood een investering van omgerekend €1,53 miljard, maar wel in ruil voor een flinke hap van de aandelen. Dat zou volgens Aston Martin niet gunstig zijn geweest voor de bestaande aandeelhouders.

Bestemming van de investering

Met dat geld heeft Aston Martin een aantal concrete plannen. Uiteraard draagt de investering bij aan de elektrificatie van het merk volgens de eerder uitgestippelde strategie. In 2024 wil Aston Martin zijn eerste PHEV op de markt hebben, in 2025 de eerste EV en in 2030 een volledig geëlektrificeerd portfolio van sportauto's en SUV's. Maar het geld gaat ook gebruikt worden voor 'de volgende generatie sportauto's met de motor voorin', oftewel de opvolgers van de DB11 en Vantage, en het verder versterken van het DBX-portfolio. Ook wil Aston Martin geld steken in de ontwikkeling van de hypercars met middenmotor, de op stapel staande Valhalla en Vanquish. Ook moet het geld bijdragen aan de afbetaling van openstaande schulden van het merk, zodat de te betalen rente omlaag gaat.

Aston Martin wil uiteindelijk toe naar een verkoopaantal van 10.000 auto's per jaar, een omzet van omgerekend circa €2,3 miljard en een winstcijfer van circa €590 miljoen. Dat is nogal wat. Voor dit jaar zegt Aston Martin dat de orderportefeuille goed gevuld is. Wel heeft het merk last gehad van problemen in de toeleveringsketen die de eerste afleveringen van de DBX 707 vertraagden. In het afgelopen halfjaar verkocht Aston Martin om die reden ook 2.676 auto's, tegenover 2.901 auto's in dezelfde periode vorig jaar. Toch zegt Aston Martin dat het merk nog op koers ligt om het verkoopdoel van 6.600 auto's dit jaar te halen.